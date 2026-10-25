Raipur News: कांग्रेस ने पुलिस-आबकारी विभाग पर लगाए गंभीर आरोप, उठाया युवाओं की बर्बादी का मुद्दा

Raipur News: छत्तीसगढ़ में शराब और मादक पदार्थों की बिक्री को लेकर सियासत तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने आरोप लगाया कि शराब और सूखे नशे के कारण युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि गांवों और गलियों तक अवैध शराब की बिक्री हो रही है, जिसे सरकारी अमले का संरक्षण प्राप्त है। शुक्ला ने पुलिस और आबकारी विभाग की भूमिका पर सवाल उठाते हुए नशे के कारोबार पर रोक लगाने और युवाओं को इससे बचाने के लिए सख्त कार्रवाई की मांग की।