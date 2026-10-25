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Raipur News: कांग्रेस ने पुलिस-आबकारी विभाग पर लगाए गंभीर आरोप, उठाया युवाओं की बर्बादी का मुद्दा

Youth Drug Addiction: रायपुर में कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला ने शराब और सूखे नशे को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने अवैध शराब बिक्री में सरकारी संरक्षण का आरोप लगाते हुए पुलिस और आबकारी विभाग पर कार्रवाई की मांग की।
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रायपुर

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Shradha Jaiswal

Updated: 25 Oct 2026, 3:32 PM IST

Raipur News

Raipur News: कांग्रेस ने पुलिस-आबकारी विभाग पर लगाए गंभीर आरोप(photo-patrika)

Raipur News: छत्तीसगढ़ में शराब और मादक पदार्थों की बिक्री को लेकर सियासत तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने आरोप लगाया कि शराब और सूखे नशे के कारण युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि गांवों और गलियों तक अवैध शराब की बिक्री हो रही है, जिसे सरकारी अमले का संरक्षण प्राप्त है। शुक्ला ने पुलिस और आबकारी विभाग की भूमिका पर सवाल उठाते हुए नशे के कारोबार पर रोक लगाने और युवाओं को इससे बचाने के लिए सख्त कार्रवाई की मांग की।

Chhattisgarh News: युवाओं के भविष्य पर नशे का असर: कांग्रेस

सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि प्रदेश में मादक पदार्थों और शराब की समस्या गंभीर होती जा रही है। उनके अनुसार, नशे की गिरफ्त में आने से युवाओं के भविष्य पर बुरा असर पड़ रहा है। उन्होंने राज्य में नशे की बिक्री पर प्रभावी रोक लगाने और युवाओं को इससे बचाने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत बताई।

अवैध शराब बिक्री को लेकर पुलिस और आबकारी विभाग पर सवाल

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि प्रदेश के गांवों और गलियों में अवैध शराब बेची जा रही है। उन्होंने इस मामले में सरकारी अमले की भूमिका पर सवाल उठाए। शुक्ला का कहना है कि आबकारी मंत्री भी अवैध शराब की बिक्री के लिए पुलिस और आबकारी विभाग को जिम्मेदार बता चुके हैं। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सरकार से जवाबदेही तय करने और अवैध शराब के कारोबार पर प्रभावी कार्रवाई करने की मांग उठाई है।

इन शहरों में मादक पदार्थों की बिक्री का आरोप

सुशील आनंद शुक्ला ने आरोप लगाया कि रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर और दुर्ग मादक पदार्थों की बिक्री के केंद्र बन गए हैं। उन्होंने प्रदेश में नशे के कारोबार पर नियंत्रण के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत बताई।

नशे के कारोबार पर कार्रवाई की मांग

कांग्रेस ने शराब और मादक पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए प्रभावी कार्रवाई की मांग की है। पार्टी का कहना है कि युवाओं को नशे से बचाने के लिए अवैध कारोबार पर अंकुश लगाना जरूरी है। हालांकि, अवैध शराब की बिक्री और सरकारी संरक्षण को लेकर लगाए गए आरोपों पर संबंधित विभागों का पक्ष सामने आना बाकी है।

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25 Oct 2026, 3:32 PM IST

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