स्कूल से घर लौटते समय बड़ा हादसा, रायपुर में एक्टिवा सवार मां-बेटी को टक्कर मारकर स्कूटर चालक फरार

राजेंद्र नगर थाना पुलिस ने इलेक्ट्रिक स्कूटर चालक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 125(ए) और 281 के तहत मामला दर्ज किया है। धारा 125(ए) लापरवाही से किए गए ऐसे कृत्य से संबंधित है, जिससे किसी व्यक्ति की जान या व्यक्तिगत सुरक्षा खतरे में पड़ती है। वहीं, धारा 281 सार्वजनिक रास्ते पर लापरवाही या उतावलेपन से वाहन चलाने से संबंधित है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। शिकायत के मुताबिक, दुर्घटना में शामिल इलेक्ट्रिक स्कूटर का नंबर CG 04 QZ 1218 है। अब पुलिस की जांच में हादसे की परिस्थितियों और आरोपी चालक के संबंध में आगे की जानकारी सामने आएगी।