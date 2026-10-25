प्रदेश में चाइनीज सामानों के ऑर्डर बंद, स्वदेशी की बढ़ी मांग, दिवाली पर 14,500 करोड़ तक कारोबार का अनुमान

रायपुर@ राकेश टेंभुरकर।Swadeshi Products: इस बार दीपावली का बाजार केवल समृद्धि का पर्व नहीं, बल्कि स्वदेशी स्वाभिमान का उत्सव बनकर उभरा है। बाजारों में चाइनीज सामान की चमक पूरी तरह फीकी पड़ चुकी है और उसकी जगह लोकल कारीगरों के हुनर व स्वदेशी उत्पादों ने ले ली है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट), छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स और स्वदेशी जागरण मंच के अनुसार, 'मेक इन इंडिया' और 'वोकल फॉर लोकल' का असर धरातल पर साफ दिख रहा है। व्यापारियों ने अगस्त के बाद से ही चाइनीज सामानों का ऑर्डर पूरी तरह बंद कर दिया था, जिसके चलते इस बार बाजार में 70 से 90 प्रतिशत उत्पाद पूरी तरह स्वदेशी हैं।