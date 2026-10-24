Engineer Transfer List: छत्तीसगढ़ में इंजीनियरों के तबादले, जल संसाधन विभाग ने जारी किया आदेश

छत्तीसगढ़ जल संसाधन विभाग में बड़ा फेरबदल (Photo Source- Patrika File Photo)
Engineer Transfer List: छत्तीसगढ़ में जल संसाधन विभाग के अधिकारियों की पदस्थापना में बदलाव किया गया है। राज्य सरकार ने विभाग में कार्यरत 15 कार्यपालन अभियंताओं के तबादले का आदेश जारी किया है। इस फैसले के बाद संबंधित अधिकारियों को नई जगहों पर जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।
जारी आदेश में जल संसाधन विभाग के 15 कार्यपालन अभियंताओं के नाम शामिल हैं। तबादला सूची में अधिकारियों की नई पदस्थापना से जुड़ी जानकारी दी गई है। आदेश जारी होने के बाद अब संबंधित अधिकारियों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नई जगह पर कार्यभार संभालना होगा।
तबादले से संबंधित आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि किस अधिकारी को कहां पदस्थ किया गया है। विभागीय कामकाज और परियोजनाओं से जुड़े अधिकारियों के लिए ऐसे बदलाव महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि जल संसाधन विभाग के अंतर्गत सिंचाई परियोजनाओं, जल प्रबंधन और निर्माण कार्यों से संबंधित जिम्मेदारियां आती हैं।
जल संसाधन विभाग के 15 कार्यपालन अभियंताओं के तबादले से जुड़ी पूरी जानकारी आदेश की सूची में देखी जा सकती है। अधिकारियों के नाम, वर्तमान पदस्थापना और नई जगह की पुष्टि आधिकारिक आदेश से करना जरूरी है।
छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए समय-समय पर अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले किए जाते हैं। इन आदेशों के जरिए अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां और पदस्थापना दी जाती है।
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