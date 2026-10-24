Engineer Transfer List: छत्तीसगढ़ में इंजीनियरों के तबादले, जल संसाधन विभाग ने जारी किया आदेश

तबादले से संबंधित आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि किस अधिकारी को कहां पदस्थ किया गया है। विभागीय कामकाज और परियोजनाओं से जुड़े अधिकारियों के लिए ऐसे बदलाव महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि जल संसाधन विभाग के अंतर्गत सिंचाई परियोजनाओं, जल प्रबंधन और निर्माण कार्यों से संबंधित जिम्मेदारियां आती हैं।