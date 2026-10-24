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Engineer Transfer List: छत्तीसगढ़ में इंजीनियरों के तबादले, जल संसाधन विभाग ने जारी किया आदेश

Executive Engineers Transfer: छत्तीसगढ़ में जल संसाधन विभाग के 15 कार्यपालन अभियंताओं के तबादले किए गए हैं। राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।
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रायपुर

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Laxmi Vishwakarma

Updated: 24 Oct 2026, 6:29 PM IST

Engineer Transfer News

छत्तीसगढ़ जल संसाधन विभाग में बड़ा फेरबदल (Photo Source- Patrika File Photo)

Engineer Transfer List: छत्तीसगढ़ में जल संसाधन विभाग के अधिकारियों की पदस्थापना में बदलाव किया गया है। राज्य सरकार ने विभाग में कार्यरत 15 कार्यपालन अभियंताओं के तबादले का आदेश जारी किया है। इस फैसले के बाद संबंधित अधिकारियों को नई जगहों पर जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।

Water Resources Department: 15 अधिकारियों के नाम सूची में शामिल

जारी आदेश में जल संसाधन विभाग के 15 कार्यपालन अभियंताओं के नाम शामिल हैं। तबादला सूची में अधिकारियों की नई पदस्थापना से जुड़ी जानकारी दी गई है। आदेश जारी होने के बाद अब संबंधित अधिकारियों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नई जगह पर कार्यभार संभालना होगा।

आदेश में देख सकते हैं नई पदस्थापना की जानकारी

तबादले से संबंधित आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि किस अधिकारी को कहां पदस्थ किया गया है। विभागीय कामकाज और परियोजनाओं से जुड़े अधिकारियों के लिए ऐसे बदलाव महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि जल संसाधन विभाग के अंतर्गत सिंचाई परियोजनाओं, जल प्रबंधन और निर्माण कार्यों से संबंधित जिम्मेदारियां आती हैं।

Transfer List: यहां देखें पूरी ट्रांसफर लिस्ट

जल संसाधन विभाग के 15 कार्यपालन अभियंताओं के तबादले से जुड़ी पूरी जानकारी आदेश की सूची में देखी जा सकती है। अधिकारियों के नाम, वर्तमान पदस्थापना और नई जगह की पुष्टि आधिकारिक आदेश से करना जरूरी है।

छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए समय-समय पर अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले किए जाते हैं। इन आदेशों के जरिए अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां और पदस्थापना दी जाती है।

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24 Oct 2026, 6:29 PM IST

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Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Engineer Transfer List: छत्तीसगढ़ में इंजीनियरों के तबादले, जल संसाधन विभाग ने जारी किया आदेश

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