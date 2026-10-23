23 अक्टूबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रायपुर

Chhattisgarh News: 5,576 करोड़ के टेंडर पर बड़ा सवाल! तबादले के 49 दिन बाद पुरानी मुहर से दी मंजूरी, दो अफसरों की छुट्टी

5576 Crore Tender: छत्तीसगढ़ के जल संसाधन विभाग की 5,576 करोड़ रुपए की तीन महापरियोजनाओं के टेंडर में नियमों की अनदेखी के आरोप सामने आए हैं। दस्तावेजों के मुताबिक, मंत्रालय से तबादले के करीब 49 दिन बाद भी पुरानी पदनाम वाली मुहर से निविदा दस्तावेजों को मंजूरी दी गई।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

रायपुर

image

Khyati Parihar

Updated: 23 Oct 2026, 10:10 AM IST

Tender Irregularities Allegations

तबादले के 49 दिन बाद पुरानी मुहर से दी मंजूरी (फोटो सोर्स- AI)

Chhattisgarh Tender Controversy:छत्तीसगढ़ के जल संसाधन विभाग में 5,576 करोड़ रुपए की तीन महापरियोजनाओं के टेंडर में नियमों और प्रशासनिक मर्यादाओं की अनदेखी का मामला सामने आया है। पदोन्नति, पदस्थापना और ई-ऑफिस से निकले अधिकृत दस्तावेजों की पड़ताल से खुलासा हुआ है कि चहेती कंपनियों को उपकृत करने के लिए न केवल शासन के आदेश दरकिनार किए गए, बल्कि जो अधिकारी मंत्रालय से हट चुके थे, उन्होंने 7 हफ्ते बाद भी पुरानी मुहर लगाकर अरबों के टेंडर दस्तावेज मंजूर कर दिए।

वहीं, इस पूरी प्रक्रिया में आपत्ति जताने वाले दो संविदा अफसरों एवं मंत्रालय पदस्थ एक नियमित अफसर को हटाया गया। पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने इस मामले में प्रधानमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव और ईओडब्ल्यू को पत्र लिखकर 14 नामजद अफसरों पर कार्रवाई व टेंडर निरस्त करने की मांग की है। पूरा खेल सिकासार-कोडार लिंक कैनाल (2,549.86 करोड़), मटनार-देवरगांव बैराज (1,636.69 करोड़) और मोहमेला-सिरपुर बैराज ( 574.73 करोड़) की निविदाओं में रचा गया।

शासन के नियमानुसार प्री-क्वालिफिकेशन (पात्रता जांच) समिति की अध्यक्षता मुख्य अभियंता (प्रबोधन) शासन से स्वीकृत आदेश अनुसार को करनी थी, लेकिन प्रमुख अभियंता जितेन्द्र नेताम ने शासन से अनुमति लिए बिना मुख्य अभियंता (प्रबोधन) को अध्यक्ष पद से हटाकर खुद को समिति अध्यक्ष बना लिया। यानी प्रशासनिक व्यवस्था में 'निर्णय-स्तरों के पृथक्करण' का सिद्धांत तोड़ते हुए वे खुद ही अनुशंसा करने वाले बने और खुद ही उसे पास करने वाले बन बैठे।

कुर्सी छूटी, पर मुहर का मोह नहीं गया

दस्तावेजों के मुताबिक, 12 मार्च 2026 को मक्सी कुजूर मुख्य अभियंता पदोन्नत हुए। 6 अप्रैल 2026 को उन्हें मंत्रालय में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (ओएसडी) के पद से मुक्त कर मुख्य अभियंता (महानदी परियोजना, रायपुर) पदस्थ किया गया। सेवा नियमों के तहत नई कुर्सी संभालते ही पुराने पद के अधिकार और मुहर का उपयोग स्वतः समाप्त हो जाता है। इसके बावजूद 25 मई 2026 को यानी मंत्रालय से हटने के करीब 49 दिन बाद ई-ऑफिस से जारी तीनों परियोजनाओं के टेंडर व फॉर्म-एफ दस्तावेजों पर ‘अप्रूव्ड’ लिखकर ‘विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मंत्रालय’ की मुहर लगाई गई। इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर चहेती कंपनियों के वित्तीय टर्नओवर और तकनीकी अनुभव की शर्तें तय कर उन्हें पात्र बनाया गया।

जिस कुर्सी के सत्यापन से रेट खुलने थे, वहीं तबादला

जुलाई 2026 में कुजूर का तबादला 'मुख्य अभियंता, महानदी गोदावरी कछार' के पद पर कर दिया गया। यह वही कार्यालय है, जहां से सिकासार–कोडार परियोजना की दरें खोलने के कमेटी के सदस्य मुख्य अभियंता कुजूर हैं । यानी जिस अफसर ने मंत्रालय की पुरानी मुहर से निविदा प्रपत्र मंजूर किए, उसी ने फील्ड में बैठकर टेंडर खुलावाया , अपात्र कंपनियों को पात्र ठहराया और दरें भी खुलवायी । आरोप है कि मटनार में एनसीसी लिमिटेड व ऋत्विक प्रोजेक्ट्स, मोहमेला में ओम मेटल्स समेत अन्य को वर्क-इन-हैंड छिपाने और अनुभव की शर्तें पूरी न करने के बावजूद उपकृत किया गया।

विरोध करने वालों पर गिरी गाज

इस गड़बड़ी का विरोध करने की कीमत कुछ अफसरों को चुकानी पड़ी। संविदा अधिकारी गुरुवर ने अपात्र फर्मों को पात्र करने का विरोध किया, तो दबाव ऐसा बना कि उन्हें एक माह का वेतन जेब से भरकर इस्तीफा देना पड़ा। वहीं दूसरे संविदा अधिकारी भागवत को टेंडर से ठीक पहले हटाया गया और महज एक हफ्ते के भीतर बिना किसी नोटिस के उनकी सेवा समाप्त कर दी गई। तीसरी गाज कार्यपालन अभियंता शिवराम सिधारे पर गिरी, स्वीकृत निविदा दस्तावेज में नियमों को परिवर्तन करने पर विरोध किया गया तो इन्हें हटाकर प्रमुख्य अभियंता कार्यालय अटैच कर दिया गया

राजेश सुकुमार टोप्पो, सचिव, जल संसाधन विभाग के मुताबिक, निविदा प्रक्रिया की कार्यवाही नियमानुसार किया गया है। जिसे माननीय उच्च न्यायालय ने भी मान्य किया है।

पत्रिका एक्सक्लूसिव: आरपीएफ की वर्दी पर लगेगा कैमरा, फिंगरप्रिंट से खुलेगी अपराधियों की कुंडली! जानें क्या है 124 करोड़ का प्लान

ये भी पढ़ें
Chhattisgarh News

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

23 Oct 2026, 10:10 AM IST

Published on:

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Chhattisgarh News: 5,576 करोड़ के टेंडर पर बड़ा सवाल! तबादले के 49 दिन बाद पुरानी मुहर से दी मंजूरी, दो अफसरों की छुट्टी

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

LPG Gas Scam: राजनांदगाव में गैस चोरी का खेल बेनकाब, एक सिलेंडर में 5 किलो गैस कम मिली

LPG Gas Scam
रायपुर

400 परिवारों के हाथों से रोशन होंगे घर, रायपुरा में दीपावली के लिए दीये बनाने का काम तेज, जानें कुम्हारों की कहानी

Clay Diya Making
रायपुर

पत्रिका एक्सक्लूसिव: आरपीएफ की वर्दी पर लगेगा कैमरा, फिंगरप्रिंट से खुलेगी अपराधियों की कुंडली! जानें क्या है 124 करोड़ का प्लान

Chhattisgarh News
रायपुर

Raipur: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु बोलीं- युवा अपनी सफलता को समाज और राष्ट्र की सेवा से जोड़ें

Raipur
रायपुर

New Bastar: नक्सलवाद का खात्मा, अब विकास के साथ गढ़ा जा रहा नया बस्तर

New Bastar
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.