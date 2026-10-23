Raipur: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु बोलीं- युवा अपनी सफलता को समाज और राष्ट्र की सेवा से जोड़ें

राष्ट्रपति मुर्मु दो दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान 22 अक्टूबर को रायपुर पहुंचीं। वे यहां सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में नुआखाई जूहार पर आयोजित सेवा सम्मान पर्व एवं युवा प्रबोधन कार्यक्रम में शामिल हुईं। उन्होंने युवा प्रबोधन कार्यक्रम में कहा कि युवाओं को ज्ञान के साथ विनम्रता, महत्वाकांक्षा के साथ नैतिकता और सफलता के साथ सेवाभाव को जोड़ना चाहिए। आपका ज्ञान किसी जरूरतमंद के काम आए, आपकी प्रतिभा किसी समस्या का समाधान करे और आपकी सफलता समाज में सकारात्मक बदलाव का माध्यम बने, तभी उपलब्धि की वास्तविक सार्थकता है।