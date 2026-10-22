बच्चे की हकलाहट नहीं, दुनिया के ताने देते हैं दर्द! छत्तीसगढ़ में इलाज के लिए भटक रहे पैरेंट्स

क्या मेरा बच्चा कभी स्टेज पर बोल पाएगा? क्या इसे नौकरी मिलेगी? क्या इसकी शादी होगी?" राधिका अपने बेटे के बारे में यही सोचती। फिर राधिका एक निजी थैरेपी सेंटर पहुंची। वहां पहली बार किसी ने कहा इसे ठीक मत करो, इसे सुनो। थेरेपी में प्रवीण को सिखाया नहीं, बल्कि राधिका को सिखाया गया, बीच में टोकना बंद करो, आंखों में देखो, धीरे बोलो, खत्म करने में मदद मत करो। चार महीने में प्रवीण आज 70 फीसदी फ्लुएंट है। राधिका कहती हैं कि मेरा बेटा अब भी अटकता है, पर अब मैं नहीं अटकती। पहले मैं उसके लिए बोलती थी, अब मैं उसके लिए रुकती हूं।