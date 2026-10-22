Mata Hasi Devi Coin: रायपुर के शदाणी दरबार के नाम दर्ज हुई बड़ी उपलब्धि! माता हासी देवी के सम्मान में जारी हुआ 200 रुपए का सिक्का

भारत सरकार द्वारा जारी किए गए इस विशेष सिक्के के प्रारूप और उसकी खूबियों पर नजर डालें तो इस पर पूज्य माता हासी देवी जी की दिव्य छवि को बहुत ही खूबसूरती से उकेरा गया है। सिक्के के एक तरफ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ का सिंह शीर्ष और 200 रुपये का स्पष्ट मूल्यवर्ग दर्शाया गया है। सरकार और शदाणी दरबार का मुख्य उद्देश्य इस स्मारक सिक्के के माध्यम से माता हासी देवी के महान जीवन, उनके अमूल्य विचारों और उनके आध्यात्मिक योगदान को आने वाली भावी पीढ़ियों तक पहुंचाना है। इस भव्य कार्यक्रम का स्वागत उद्बोधन पूज्य शदाणी दरबार रायपुर के वर्तमान पीठाधीश संत डॉ. युधिष्ठिर लाल जी द्वारा दिया गया।