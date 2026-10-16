President Droupadi Murmu in CG: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु रायपुर में 1000 युवाओं से करेंगी संवाद, ब्लड डोनर्स भी होंगे सम्मानित

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु 23 अक्टूबर को बस्तर संभाग के मुख्यालय जगदलपुर पहुंचेंगी। यहां वे विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा के समापन से जुड़ी ऐतिहासिक रस्म मुरिया दरबार में शामिल होंगी। मुरिया दरबार बस्तर की जनजातीय परंपरा, संस्कृति और लोकतांत्रिक संवाद का अनूठा प्रतीक माना जाता है। इसे आदिवासियों की 'जन-संसद' के रूप में भी पहचान मिली हुई है। मुरिया दरबार में परंपरागत रूप से जनजातीय समाज के प्रतिनिधि अपनी समस्याएं, मांगें और क्षेत्र से जुड़े मुद्दे सामने रखते हैं। इस आयोजन का बस्तर की सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था में विशेष महत्व है। राष्ट्रपति की मौजूदगी से इस ऐतिहासिक परंपरा को राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक पहचान मिलने की उम्मीद है।