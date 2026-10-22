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रायपुर की फैक्ट्री में ​बड़ा डाका! चौकीदार को बंधक बनाकर 15 लाख का कॉपर वायर ले उड़े चोर

Hirapur copper wire heist: रायपुर के कबीर नगर थाना क्षेत्र स्थित हीरापुर में अमरनाथ इस्पात फैक्ट्री में एक बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है।
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रायपुर

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Laxmi Vishwakarma

Oct 22, 2026

Copper Wire Theft

राजधानी की फैक्ट्री में चोरों का धावा (Photo Source- Patrika)

Copper Wire Theft: राजधानी रायपुर के हीरापुर इलाके से एक बड़ी और सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहाँ बदमाशों ने सुरक्षा व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए एक फैक्ट्री को अपना निशाना बनाया। चोरों के एक गिरोह ने रात के वक्त अमरनाथ इस्पात फैक्ट्री में धावा बोला और वहाँ ड्यूटी पर तैनात चौकीदार को बंधक बनाकर जमकर मारपीट की। इस दुस्साहसिक वारदात को अंजाम देते हुए बदमाश फैक्ट्री से करीब 12 से 15 लाख रुपये कीमत का तांबा (कॉपर वायर) चुराकर फरार हो गए।

Raipur police news today: चौकीदार को बनाया बंधक, विरोध करने पर की मारपीट

घटना की जानकारी के मुताबिक, बदमाशों का गिरोह रात के समय सुनियोजित तरीके से फैक्ट्री परिसर के भीतर दाखिल हुआ। उस समय वहाँ सुरक्षा के लिए तैनात चौकीदार अपनी ड्यूटी कर रहा था। चोरों ने अचानक उस पर हमला बोलकर उसे अपने कब्जे में ले लिया और मजबूती से बांध दिया। जब चौकीदार ने इस हरकत का विरोध करने की कोशिश की, तो बेखौफ बदमाशों ने उसके साथ मारपीट भी की। उसे पूरी तरह लाचार और बंधक बनाने के बाद चोरों ने इत्मीनान से अपनी वारदात को अंजाम दिया।

रात 1 बजे से सुबह 5 बजे तक फैक्ट्री में डटे रहे बदमाश

बताया जा रहा है कि यह गिरोह रात करीब 1 बजे फैक्ट्री में घुसा और सुबह के करीब 5 बजे तक यानी लगभग चार घंटे तक अंदर ही मौजूद रहा। इस दौरान बदमाशों ने फैक्ट्री में रखे भारी-भरकम कॉपर वायर को काटा और उसे समेटा। कुल मिलाकर चोरों ने करीब 800 किलो कॉपर वायर पार कर दिया, जिसकी बाजार में अनुमानित कीमत 12 से 15 लाख रुपये आंकी जा रही है। इतनी लंबी अवधि तक फैक्ट्री के भीतर चोरों की मौजूदगी और इस तरह की बड़ी चोरी ने इलाके की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

Hirapur Raipur crime news: कबीर नगर थाना क्षेत्र का मामला, पुलिस की तलाश जारी

यह पूरा मामला राजधानी के कबीर नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया है। चौकीदार को बंधक बनाकर हुई इस लाखों की चोरी के बाद से स्थानीय कारोबारियों और रहवासियों में डर के साथ-साथ पुलिस गश्त को लेकर नाराजगी भी देखी जा रही है। फिलहाल, पुलिस मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाने और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए फरार आरोपियों की तलाश में जुट गई है।

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Updated on:

22 Oct 2026 01:48 pm

Published on:

22 Oct 2026 01:48 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / रायपुर की फैक्ट्री में ​बड़ा डाका! चौकीदार को बंधक बनाकर 15 लाख का कॉपर वायर ले उड़े चोर

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