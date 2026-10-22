रायपुर की फैक्ट्री में ​बड़ा डाका! चौकीदार को बंधक बनाकर 15 लाख का कॉपर वायर ले उड़े चोर

बताया जा रहा है कि यह गिरोह रात करीब 1 बजे फैक्ट्री में घुसा और सुबह के करीब 5 बजे तक यानी लगभग चार घंटे तक अंदर ही मौजूद रहा। इस दौरान बदमाशों ने फैक्ट्री में रखे भारी-भरकम कॉपर वायर को काटा और उसे समेटा। कुल मिलाकर चोरों ने करीब 800 किलो कॉपर वायर पार कर दिया, जिसकी बाजार में अनुमानित कीमत 12 से 15 लाख रुपये आंकी जा रही है। इतनी लंबी अवधि तक फैक्ट्री के भीतर चोरों की मौजूदगी और इस तरह की बड़ी चोरी ने इलाके की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।