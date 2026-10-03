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Bilaspur News: रात में घर से CCTV और कार की चाबी चोरी, सुबह 2 किमी दूर जली मिली कार… आखिर क्या था मकसद?

Chhattisgarh Crime News: बिलासपुर में चोरी की एक हैरान करने वाली वारदात सामने आई है। चोर पहले घर की खिड़की का ग्रिल उखाड़कर अंदर घुसे और CCTV कैमरे व कार की चाबी चोरी की।
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बिलासपुर

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Khyati Parihar

Oct 03, 2026

Chhattisgarh News

जली मिली कार (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Bilaspur Car Theft:बिलासपुर जिले के हिर्री थाना क्षेत्र के ग्राम अमसेना में चोरी की अनोखी वारदात सामने आई है। अज्ञात चोर रात में एक घर की खिड़की का ग्रिल उखाड़कर अंदर दाखिल हुए और वहां लगे तीन CCTV कैमरे तथा कार की चाबी चोरी कर ली। इसके बाद घर के पास खड़ी कार को लेकर करीब दो किलोमीटर दूर पहुंचे और वाहन में आग लगा दी। सुबह कार पूरी तरह जली हुई मिली, जिसके बाद घटना का खुलासा हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

खिड़की का ग्रिल उखाड़कर घर में घुसे

अमसेना निवासी ओमप्रकाश कौशिक सेंट्रिंग का काम करते हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि 30 सितंबर की रात करीब 10 बजे खाना खाने के बाद वह परिवार के साथ सोने चले गए थे। उनकी कार रिश्तेदार राजकुमार कौशिक के घर के पास लॉक कर खड़ी थी। अगली सुबह करीब 7 बजे जब ओमप्रकाश उठे तो किचन की खिड़की का लोहे का ग्रिल उखड़ा हुआ मिला। घर के अंदर सामान भी बिखरा पड़ा था। उन्होंने जांच की तो घर में लगे तीन CCTV कैमरे गायब थे। इसके अलावा फ्रिज के ऊपर रखी कार की चाबी भी नहीं मिली।

घर से चाबी लेकर कार भी ले गए

CCTV कैमरे और कार की चाबी चोरी होने के बाद ओमप्रकाश ने कार की तलाश की। जब वह उस स्थान पर पहुंचे, जहां कार खड़ी की गई थी, तो वहां वाहन नहीं था। आसपास पता करने पर जानकारी मिली कि गांव में ही आयशर शोरूम के पास एक कार जली हुई हालत में पड़ी है। मौके पर पहुंचने पर ओमप्रकाश ने कार की पहचान अपनी कार के रूप में की। वाहन पूरी तरह जल चुका था।

करीब दो किलोमीटर दूर ले जाकर जलाई कार

पुलिस के अनुसार, वारदात 30 सितंबर की रात करीब 10 बजे से 1 अक्टूबर की सुबह 7 बजे के बीच हुई। चोरों ने पहले घर में प्रवेश कर CCTV कैमरे निकाले और कार की चाबी अपने साथ ले गए। इसके बाद घर के पास खड़ी कार लेकर करीब दो किलोमीटर दूर पहुंचे और आयशर शोरूम के पास वाहन में आग लगा दी। सुबह ग्रामीणों से कार के जले होने की जानकारी मिलने के बाद वाहन मालिक को घटना का पता चला।

कार में आग लगाने का कारण अब भी स्पष्ट नहीं

कार चोरी करने के बाद उसे जलाने के पीछे क्या वजह थी, यह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस इस बिंदु को भी जांच में शामिल कर रही है। साथ ही यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि वारदात में कितने लोग शामिल थे। पुलिस घटनास्थल से मिले साक्ष्यों के साथ ही आसपास और रास्ते में लगे CCTV कैमरों के फुटेज खंगाल रही है। इन फुटेज के आधार पर संदिग्धों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है।

CCTV को पहले निशाना बनाने से उठे सवाल

वारदात में चोरों ने घर में लगे CCTV कैमरों को पहले ही निकाल लिया। इसके बाद कार की चाबी लेकर वाहन चोरी किया गया। CCTV कैमरों को हटाने और चाबी की जगह की जानकारी होने की वजह से पुलिस विभिन्न पहलुओं से मामले की जांच कर रही है।

पुलिस को आशंका है कि आरोपी घर और वाहन की स्थिति से परिचित हो सकते हैं, हालांकि इसकी पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही होगी। फिलहाल आरोपियों की पहचान नहीं हुई है।

पुलिस ने दर्ज किया मामला

ओमप्रकाश की शिकायत पर हिर्री पुलिस ने BNS की धारा 305(ए), 326(जी) और 331(4) के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस आसपास के CCTV फुटेज और अन्य साक्ष्यों की मदद से आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है।

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Updated on:

03 Oct 2026 11:22 am

Published on:

03 Oct 2026 10:56 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / Bilaspur News: रात में घर से CCTV और कार की चाबी चोरी, सुबह 2 किमी दूर जली मिली कार… आखिर क्या था मकसद?

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