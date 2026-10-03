Bilaspur News: रात में घर से CCTV और कार की चाबी चोरी, सुबह 2 किमी दूर जली मिली कार… आखिर क्या था मकसद?

अमसेना निवासी ओमप्रकाश कौशिक सेंट्रिंग का काम करते हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि 30 सितंबर की रात करीब 10 बजे खाना खाने के बाद वह परिवार के साथ सोने चले गए थे। उनकी कार रिश्तेदार राजकुमार कौशिक के घर के पास लॉक कर खड़ी थी। अगली सुबह करीब 7 बजे जब ओमप्रकाश उठे तो किचन की खिड़की का लोहे का ग्रिल उखड़ा हुआ मिला। घर के अंदर सामान भी बिखरा पड़ा था। उन्होंने जांच की तो घर में लगे तीन CCTV कैमरे गायब थे। इसके अलावा फ्रिज के ऊपर रखी कार की चाबी भी नहीं मिली।