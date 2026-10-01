Chhattisgarh News: फूलगोभी की उन्नत खेती से प्रमोद सिंह ने कमाए 1.50 लाख रुपए, 2 एकड़ में अपनाई आधुनिक तकनीक

प्रमोद सिंह पूर्व में भी उद्यानिकी विभाग की विभिन्न योजनाओं का लाभ ले चुके हैं। विभागीय अधिकारियों और मैदानी अमले की ओर से उन्हें समय-समय पर उन्नत कृषि तकनीकों, फसल प्रबंधन, नवीन गतिविधियों और विभागीय योजनाओं की जानकारी दी जाती रही है। इसके साथ ही खेती से जुड़ी आवश्यक तकनीकी सलाह भी उपलब्ध कराई गई। विभागीय मार्गदर्शन का लाभ उठाते हुए प्रमोद सिंह ने उद्यानिकी फसलों को केवल घरेलू जरूरत तक सीमित न रखकर व्यावसायिक दृष्टिकोण से अपनाया। फूलगोभी की खेती में उन्होंने फसल प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया। खेती में मेहनत और तकनीकी जानकारी के बेहतर इस्तेमाल का परिणाम उन्हें आय के रूप में मिला।