DA hike 2026: BSP में कर्मियों-अधिकारियों के डीए में 3.3 फीसदी बढ़ोतरी, अक्टूबर से मिलेगा 59% महंगाई भत्ता

सेल में डीए की दर में संशोधन तिमाही आधार पर किया जाता है। इसी क्रम में अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2026 के लिए नई दर निर्धारित की गई है। डीए में 3.3 फीसदी की यह वृद्धि कर्मचारियों-अधिकारियों के लिए bhilसे बढ़े खर्च के बीच अतिरिक्त राहत के रूप में देखी जा रही है। भिलाई स्टील प्लांट सेल की प्रमुख इकाइयों में शामिल है। यहां बड़ी संख्या में कर्मचारी और अधिकारी कार्यरत हैं। ऐसे में डीए में बढ़ोतरी का असर सीधे तौर पर उनके वेतन भुगतान पर पड़ेगा। अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में 59 फीसदी डीए लागू होने से कर्मचारियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा।