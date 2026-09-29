भिलाई में BJP कभी भी कर सकती है मेयर प्रत्याशी के नाम का ऐलान, किसे मिलेगा मौका, बढ़ा सस्पेंस

Chhattisgarh BJP: नगर निगम भिलाई चुनाव को लेकर भाजपा ने महापौर पद के संभावित दावेदारों की तलाश शुरू कर दी है। संगठन के पास अब तक करीब 22 नाम सामने आए हैं। इनमें स्थानीय नेताओं के साथ वरिष्ठ नेताओं की ओर से सुझाए गए नाम भी शामिल बताए जा रहे हैं। पार्टी ने दावेदारों से आवेदन लेना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही संगठन स्तर पर सामने आ रहे नामों और उनके राजनीतिक समीकरणों पर भी मंथन किया जा रहा है।