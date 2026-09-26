गणेश विसर्जन से पहले प्रशासन का बड़ा फैसला, शिवनाथ नदी में प्रतिमा विसर्जन पर रोक, कलेक्टर ने दिए निर्देश

कलेक्टर अभिजीत सिंह ने शिवनाथ नदी में बढ़ते जलस्तर की स्थिति को देखते हुए दुर्ग स्थित गणेश प्रतिमा विसर्जन स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने नदी तट की मौजूदा स्थिति का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों से जलस्तर एवं सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नदी में पानी बढ़ने की स्थिति को देखते हुए विसर्जन स्थल पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए जाएं और लोगों को नदी के आसपास जाने से रोका जाए।