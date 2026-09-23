दुर्ग केंद्रीय जेल में नई शुरुआत, जेल की दीवारों से बाहर काम करेंगे बंदी, शाम को लौटेंगे वापस

Durg Central Jail: सजा के साथ सुधार और पुनर्वास की दिशा में दुर्ग केंद्रीय जेल में नई व्यवस्था शुरू की गई है। यहां छत्तीसगढ़ की पहली ओपन करेक्शनल इंस्टीट्यूशन (ओसीआई) की शुरुआत मंगलवार को जेल महानिदेशक हिमांशु गुप्ता ने की। इस व्यवस्था में चयनित 30 बंदियों को दिन के समय जेल परिसर से बाहर जाकर विभिन्न कार्य करने की अनुमति होगी। काम पूरा होने के बाद उन्हें शाम को निर्धारित समय पर जेल वापस लौटना होगा।