23 सितंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

भिलाई

दुर्ग केंद्रीय जेल में नई शुरुआत, जेल की दीवारों से बाहर काम करेंगे बंदी, शाम को लौटेंगे वापस

Durg Central Jail: छत्तीसगढ़ की पहली ओपन करेक्शनल इंस्टीट्यूशन शुरू हुई। चयनित 30 बंदी दिन में बाहर काम करेंगे और शाम को तय समय पर जेल लौटेंगे।
2 min read
Google source verification

भिलाई

image

Love Sonkar

Sep 23, 2026

Durg Central Jail

दुर्ग केंद्रीय जेल में नई शुरुआत (Photo Patrika)

Durg Central Jail: सजा के साथ सुधार और पुनर्वास की दिशा में दुर्ग केंद्रीय जेल में नई व्यवस्था शुरू की गई है। यहां छत्तीसगढ़ की पहली ओपन करेक्शनल इंस्टीट्यूशन (ओसीआई) की शुरुआत मंगलवार को जेल महानिदेशक हिमांशु गुप्ता ने की। इस व्यवस्था में चयनित 30 बंदियों को दिन के समय जेल परिसर से बाहर जाकर विभिन्न कार्य करने की अनुमति होगी। काम पूरा होने के बाद उन्हें शाम को निर्धारित समय पर जेल वापस लौटना होगा।

सामान्य जीवन की तैयारी

ओपन जेल का उद्देश्य बंदियों को नियंत्रित वातावरण में काम करने का अवसर देना है, ताकि उनमें जिम्मेदारी और अनुशासन की भावना विकसित हो। इसके जरिए उन्हें जेल से बाहर सामान्य जीवन के लिए तैयार करने और समाज की मुख्यधारा से जोडऩे पर जोर दिया जाएगा।

पुनर्वास पर जोर

ओपन जेल की व्यवस्था में बंदियों को कारावास की सीमाओं के भीतर रखने के साथ उन्हें जिम्मेदारी के साथ काम करने का अवसर दिया जाता है। दुर्ग में शुरू हुई यह व्यवस्था जेल सुधार और बंदियों के पुनर्वास की दिशा में नई पहल है। इसके संचालन और परिणामों के आधार पर भविष्य में इसे आगे विस्तार दिया जा सकता है।

21 सितंबर को जारी हुई अधिसूचना

ओपन जेल शुरू करने के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन ने 21 सितंबर 2026 को अधिसूचना जारी की थी। इसके बाद दुर्ग केंद्रीय जेल में प्रदेश की पहली ओपन करेक्शनल इंस्टीट्यूशन शुरू की गई। शुभारंभ के दौरान जेल विभाग के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।

तय नियमों के तहत होगी आवाजाही

जेल महानिदेशक हिमांशु गुप्ता ने बताया कि केंद्रीय जेल दुर्ग में उपलब्ध अधोसंरचना का उपयोग करते हुए ओपन जेल की व्यवस्था विकसित की गई है। चयनित बंदी सुबह जेल से बाहर जाकर काम कर सकेंगे। शाम को लॉकअप की प्रक्रिया शुरू होने से पहले सभी की वापसी सुनिश्चित की जाएगी। बाहर काम के दौरान बंदियों की निगरानी और निर्धारित नियमों का पालन कराया जाएगा।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

23 Sept 2026 11:20 am

Published on:

23 Sept 2026 11:20 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / दुर्ग केंद्रीय जेल में नई शुरुआत, जेल की दीवारों से बाहर काम करेंगे बंदी, शाम को लौटेंगे वापस

बड़ी खबरें

View All

भिलाई

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

लैपटॉप से बाइक-स्कूटी तक… फाइनेंस कराकर किस्तें बंद, भिलाई में 16 लाख की धोखाधड़ी का मामला

Bhilai Finance Fraud
भिलाई

BREAKING: रायपुर के पूर्व महापौर एजाज ढेबर को धमकी भरा कॉल, 50 करोड़ रुपये की फिरौती मांगने से मचा हड़कंप

Bhilai BSP Township
भिलाई

Raid on Gutkha factory: कुम्हारी में अवैध गुटखा फैक्ट्री पर सेंट्रल जीएसटी की दबिश, दो मशीन और 30 बोरा गुटखा जब्त

Kumhari Gutkha factory
भिलाई

Indian Railway Update: ताड़ोकी-रावघाट के बीच जल्द दौड़ेगी ट्रेन, CRS की मंजूरी के बाद तैयारियां तेज

Indian Railway
भिलाई

भिलाई की मयुरा कंपनी में बड़ा हादसा, लोहे की प्लेट सीने पर गिरने से मजदूर की मौत, परिजनों ने की मुआवजे की मांग

Hathkhoj Company Accident
भिलाई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.