Raid on Gutkha factory: कुम्हारी में अवैध गुटखा फैक्ट्री पर सेंट्रल जीएसटी की दबिश, दो मशीन और 30 बोरा गुटखा जब्त

Kumhari Gutkha factory: कुम्हारी क्षेत्र में कथित तौर पर संचालित एक अवैध गुटखा निर्माण इकाई पर रविवार को सेंट्रल जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम ने कार्रवाई की। रसमड़ा ग्राम, खुर्सीडीह और कुम्हारी स्टेशन चौक से जुड़े परिसर में की गई इस कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने गुटखा निर्माण में इस्तेमाल होने वाली दो मशीनों के साथ करीब 30 बोरा तैयार गुटखा जब्त किया है। टीम जब्त सामग्री को अपने कब्जे में लेकर रायपुर ले गई। जानकारी के अनुसार, सेंट्रल जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम रविवार को तीन वाहनों में मौके पर पहुंची। टीम के पहुंचते ही संबंधित परिसर में जांच की प्रक्रिया शुरू की गई। अधिकारियों ने फैक्ट्री परिसर के अलग-अलग हिस्सों का निरीक्षण करने के साथ वहां रखी मशीनों, तैयार उत्पाद और अन्य सामग्री की जानकारी जुटाई।