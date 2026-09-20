Raid on Gutkha factory: कुम्हारी में अवैध गुटखा फैक्ट्री पर सेंट्रल जीएसटी की दबिश, दो मशीन और 30 बोरा गुटखा जब्त

अवैध गुटखा फैक्ट्री पर सेंट्रल जीएसटी की दबि (Photo Patrika)
Kumhari Gutkha factory: कुम्हारी क्षेत्र में कथित तौर पर संचालित एक अवैध गुटखा निर्माण इकाई पर रविवार को सेंट्रल जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम ने कार्रवाई की। रसमड़ा ग्राम, खुर्सीडीह और कुम्हारी स्टेशन चौक से जुड़े परिसर में की गई इस कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने गुटखा निर्माण में इस्तेमाल होने वाली दो मशीनों के साथ करीब 30 बोरा तैयार गुटखा जब्त किया है। टीम जब्त सामग्री को अपने कब्जे में लेकर रायपुर ले गई। जानकारी के अनुसार, सेंट्रल जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम रविवार को तीन वाहनों में मौके पर पहुंची। टीम के पहुंचते ही संबंधित परिसर में जांच की प्रक्रिया शुरू की गई। अधिकारियों ने फैक्ट्री परिसर के अलग-अलग हिस्सों का निरीक्षण करने के साथ वहां रखी मशीनों, तैयार उत्पाद और अन्य सामग्री की जानकारी जुटाई।
जानकारी के अनुसार, जिस गोदाम में कार्रवाई की गई, उसके मालिक का नाम सुरेश गुप्ता बताया जा रहा है। सेंट्रल जीएसटी की टीम गोदाम में मौजूद दस्तावेजों और बाकी सामग्री की भी जांच कर रही है।
सेंट्रल जीएसटी इंटेलिजेंस की कार्रवाई के दौरान फैक्ट्री में मौजूद दस्तावेजों को भी खंगाला जा रहा है। अधिकारियों की जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि संबंधित इकाई के संचालन, उत्पादन और बिक्री से जुड़े रिकॉर्ड में क्या स्थिति सामने आती है। फिलहाल टीम द्वारा मौके पर उपलब्ध सामग्री और दस्तावेजों का मिलान किया जा रहा है। कार्रवाई के दौरान जब्त की गई मशीनें और तैयार गुटखा जांच के महत्वपूर्ण हिस्से माने जा रहे हैं। करीब 30 बोरा तैयार उत्पाद मिलने के बाद टीम द्वारा इसके उत्पादन, भंडारण और संभावित वितरण से संबंधित जानकारी भी जुटाई जा रही है।
फिलहाल सेंट्रल जीएसटी इंटेलिजेंस की कार्रवाई जारी बताई जा रही है। अधिकारियों की ओर से जांच पूरी होने के बाद ही जब्ती की विस्तृत मात्रा, फैक्ट्री के संचालन से जुड़े तथ्यों और आगे की कार्रवाई के संबंध में आधिकारिक जानकारी सामने आने की संभावना है। इस कार्रवाई के बाद कुम्हारी क्षेत्र में कथित अवैध गुटखा निर्माण और उसके कारोबार को लेकर चर्चा तेज हो गई है। हालांकि, जांच पूरी होने और विभाग की आधिकारिक रिपोर्ट सामने आने के बाद ही मामले से जुड़े सभी तथ्यों की स्पष्ट तस्वीर सामने आएगी।
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