भिलाई नगर निगम चुनाव: किसे मिलेगा टिकट? भाजपा और कांग्रेस में आई दावेदारों की फौज, बढ़ी मुश्किलें

Bhilai Nagar Nigam chunav 2026: भिलाई नगर निगम के 70 वार्डों का आरक्षण तय होने के साथ ही भाजपा और कांग्रेस में प्रत्याशी चयन की कवायद तेज हो गई है। आरक्षण बदलने से कई मौजूदा पार्षदों के समीकरण प्रभावित हुए हैं, वहीं नए दावेदार भी सक्रिय हो गए हैं। दोनों प्रमुख दल संभावित प्रत्याशियों की क्षेत्र में पकड़, सक्रियता और संगठन से जुड़ाव का आकलन करने के लिए सर्वे करा रहे हैं। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर पार्टी स्तर पर नामों पर मंथन होगा।