BSP Scrap Theft: BSP स्क्रैप चोरी मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन, कंपनी मालिक और डायरेक्टर गिरफ्तार

पुलिस के मुताबिक, मामले में ट्रांसपोर्टर आरोपी संजय सिंह बीएसपी से चोरी किए गए लौह स्क्रैप को ग्राम अकलोरडीह स्थित एके ट्रेडर्स के गोदाम में डंप करता था। इसके बाद इसी स्क्रैप को रसमड़ा स्थित रायपुर इस्पात कंपनी में पहुंचाकर खपाया जाता था। जांच के दौरान पुलिस को चोरी के स्क्रैप की खरीद-बिक्री और उसके कंपनी तक पहुंचने से जुड़े महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं। पुलिस का दावा है कि चोरी के स्क्रैप से भरी गाड़ी के कंपनी परिसर में पहुंचने से लेकर उसे अनलोड किए जाने तक का वीडियो भी जांच में उपलब्ध हुआ है।