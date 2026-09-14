दुर्ग-भिलाई में 4 हजार से ज्यादा बच्चे दोपहिया पर, बड़ी संख्या नाबालिगों की… हेलमेट के आंकड़े चौंकाएंगे

Minor Students Driving: स्कूल ड्रेस, पीठ पर बैग और हाथ में बाइक की चाबी… दुर्ग-भिलाई की सड़कों पर सुबह और छुट्टी के समय यह नजारा आम हो गया है। दसवीं से बारहवीं तक पढ़ने वाले करीब 30 हजार विद्यार्थियों में चार हजार से ज्यादा बच्चे बाइक या स्कूटर से स्कूल पहुंच रहे हैं। यानी हर 100 में करीब 13 विद्यार्थी खुद दोपहिया चलाकर स्कूल आ रहे हैं। इनमें बड़ी संख्या 18 वर्ष से कम उम्र के विद्यार्थियों की है, जिनके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है।