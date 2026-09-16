भिलाई-दुर्ग के किसानों के लिए अलर्ट! जांच में 13 खाद और 20 बीज के नमूने निकले अमानक

Chhattisgarh News: खरीफ सीजन में अधिकांश किसान खाद-बीज के लिए सहकारी समितियों पर भरोसा करते हैं। बिना ब्याज ऋण पर खरीदी और सरकारी निगरानी में खाद-बीज उपलब्ध होने के कारण समितियां किसानों की पहली पसंद रहती हैं। लेकिन इस खरीफ सीजन की प्रयोगशाला जांच ने इस भरोसे पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कृषि विभाग ने गुणवत्ता जांच के लिए खाद के 252 और बीज के 475 नमूने लिए थे। खाद के अब तक जांचे गए 150 नमूनों में 13 अमानक मिले हैं। इनमें 10 नमूने सहकारी समितियों से लिए गए थे, जबकि तीन निजी विक्रेताओं के हैं।