Bhilai BSP Township: 33,327 आवासों का आंकड़ा मिला, लेकिन कौन रह रहा-कौन सा खाली? BSP ने नहीं दी जानकारी

RTI जवाब सामने आने के बाद टाउनशिप में आवासों के आवंटन और उपयोग की स्थिति को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में आवास होने के बावजूद कितने मकान आवंटित हैं, कितने खाली हैं और कितने आवासों में कर्मचारी-अधिकारी रह रहे हैं, इसका रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने की बात सामने आई है। आवास प्रबंधन से जुड़े मामलों में आवंटन, रिक्त आवास और उनके रखरखाव का रिकॉर्ड महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में RTI के जवाब ने रिकॉर्ड प्रबंधन और सूचना उपलब्धता को लेकर चर्चा शुरू कर दी है।