Aniruddhacharya Maharaj Katha: जात-पात से लेकर नारी सम्मान तक, चांपा में इन मुद्दों पर बोले कथावाचक

Aniruddhacharya Maharaj Katha: छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले के बम्हनीडीह में आयोजित नौ दिवसीय धार्मिक कथा का आज अंतिम दिन है। प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज की कथा सुनने बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। नौ दिनों तक चले इस धार्मिक समागम में भागवत कथा और धार्मिक प्रसंगों के साथ सनातन धर्म, सत्संग, सामाजिक एकता और नारी सम्मान जैसे विषयों पर चर्चा हुई। कथावाचक ने बदलते डिजिटल दौर में सतर्क रहने और अच्छे विचारों से जुड़े रहने का संदेश भी दिया। आयोजन के अंतिम दिन श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है।