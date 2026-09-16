Chhattisgarh Government Jobs: 10 पद, 5 हजार आवेदन और 3 साल का इंतजार… फिर क्यों निरस्त हो गई औषधालय सेवक भर्ती?

Chhattisgarh Government Jobs: आयुर्वेद औषधालयों में औषधालय सेवकों के पद खाली पड़े हुए हैं। इन पदों पर भर्ती कब होगी, इसका फिलहाल कोई जवाब जिम्मेदार अधिकारियों के पास नहीं है। इसकी बड़ी वजह पिछली बार औषधालय सेवकों की भर्ती में सामने आई गड़बड़ी है। वर्ष 2023 में जांजगीर-चांपा और सक्ती जिले के लिए औषधालय सेवक के 10 पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली गई थी। इसमें जांजगीर-चांपा जिले के लिए 3 और सक्ती जिले के लिए 7 औषधालय सेवकों की भर्ती होनी थी। वैकेंसी जारी होने के बाद 5 हजार से अधिक लोगों ने आवेदन किया था। लेकिन भर्ती प्रक्रिया करीब तीन साल तक चलती रही।