Kawardha News: तीजा के लिए पत्नी गई मायके, घर से निकला पति… 2 दिन बाद जमुनिया नदी में मिला शव

घटना की सूचना मिलने के बाद रेंगाखार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। फिलहाल पुलिस द्वारा मामले की विस्तृत जांच की जा रही है। मौत हादसा है या इसके पीछे कोई अन्य कारण है, इस संबंध में पुलिस ने अभी किसी निष्कर्ष की पुष्टि नहीं की है। मामले में पुलिस द्वारा परिजनों और संबंधित लोगों से जानकारी जुटाई जा रही है। जांच पूरी होने के बाद ही घटना से जुड़े अन्य तथ्यों का खुलासा हो सकेगा।