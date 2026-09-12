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Bhandara Road Accident: नागपुर जा रहे थे तीज मनाने, बोलेरो को ट्रक ने उड़ाया, तीन मासूम बच्चों सहित 9 लोगों की मौत

Bhandara Road Accident: तीज उत्सव मनाने जा रहे श्रद्धालुओं की बोलेरो को ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में तीन मासूम बच्चों समेत 9 लोगों की मौत और 14 लोग घायल हुए।
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Love Sonkar

Sep 12, 2026

Bhandara Road Accident

ट्रक ने बोलेरो को मारी टक्कर (Photo Patrika)

Road Accident: एनएच-53 पर शुक्रवार तड़के एक हृदयविदारक सड़क हादसा हो गया। नागपुर में आयोजित तीज उत्सव में शामिल होने जा रहे श्रद्धालुओं से भरी महिंद्रा बोलेरो को तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। इस दर्दनाक हादसे में तीन मासूम बच्चों और पांच महिलाओं समेत कुल 9 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 14 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में छह मासूम बच्चे भी शामिल हैं। यह भयानक हादसा 11 सितंबर की भोर सुबह करीब 3:31 बजे महाराष्ट्र के भंडारा जिले स्थित लाखनी थाना क्षेत्र के मौजा मुंडीपार गांव के पास हुआ।

बोलेरो का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर

पुलिस के मुताबिक, कबीरधाम और राजनांदगांव जिले के ग्रामीण बोलेरो में सवार होकर साकोली से लाखनी के रास्ते नागपुर जा रहे थे। जब गाड़ी मौजा मुंडीपार के पास पहुंची, तभी एक पेट्रोल पंप से टाटा कंपनी का आयशर वाहन अचानक मुख्य हाईवे पर आ गया। आयशर चालक ने मुख्य सड़क पर चढ़ते समय कोई सावधानी नहीं बरती, जिसके कारण साकोली की ओर से आ रही बोलेरो सीधे उससे टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बोलेरो का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया और चीख-पुकार मच गई।

कड़ी मशक्कत के बाद घायलों को बाहर निकाला गया

स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद घायलों और शवों को बाहर निकाला गया। सभी घायलों को तुरंत एंबुलेंस से जिला शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, भंडारा भेजा गया। कुछ मरीजों की नाजुक स्थिति को देखते हुए प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें नागपुर रेफर किया गया है। हादसे का शिकार हुए लोग मुख्य रूप से कबीरधाम के विचारपुर, बांधाटोला, बिजा और राजनांदगांव के चिचोला गांव के रहने वाले थे।

मृतक (9 लोग)

जानाबाई रामअवतार वर्मा (50) नागपुर, गायत्री रूपेश उईके (30), सिटी रूपेश उईके (6), धैर्य रूपेश उईके (4) निवासी चिचोला (राजनांदगांव) तथा मीनाक्षी राजकुमार वर्मा (26), सरिता विजय वर्मा (30), रेशा राजकुमार वर्मा (2), गणेशिया अश्वंत पटेल (22) और राजकुमारी प्रह्लाद पटेल (35) निवासी कबीरधाम। घायल (14 लोग): कबीरधाम निवासी सुभाष विजय वर्मा (5), ललिता योगेश पटेल, तनय योगेश पटेल (4), रामप्यारी भारत पटेल, सुख्यारी पटेल, रमस्या पटेल, कुमारीबाई रामधर कावरे, मयंक योगेश पटेल (6), रितेश विजय वर्मा (3), मेघा राजकुमार वर्मा (3), लोकेश असवन पटेल (9), डॉली असवन पटेल (7) तथा नागपुर निवासी गुलाबन रेश्या वर्मा एवं जगदेव उर्फ जंगू निर्मल वर्मा।

आरोपी के खिलाफ केस दर्ज

कबीरधाम एसपी जितेंद्र कुमार यादव ने बताया कि मृतक लोहारा थाना क्षेत्र के गांवों से थे। संबंधित गांवों के सरपंच भंडारा पहुंच गए हैं और कबीरधाम पुलिस भंडारा पुलिस के साथ समन्वय बना रही है। पोस्टमार्टम के बाद शवों को गृह ग्राम भेजा जा रहा है। पुलिस ने आरोपी चालक के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

वर्जन

नागपुर-रायपुर हाईवे पर भीषण सड़क हादसे में हमारे नागरिकों के निधन से मन अत्यंत व्यथित है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति दें। हम महाराष्ट्र प्रशासन के निरंतर संपर्क में हैं। घायलों के इलाज और पीड़ितों की सहायता हेतु अधिकारियों की टीम रवाना कर दी गई है। सरकार हर कदम पर साथ खड़ी है।

विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री

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Updated on:

12 Sept 2026 09:24 am

Published on:

12 Sept 2026 09:23 am

Hindi News / Chhattisgarh / Kawardha / Bhandara Road Accident: नागपुर जा रहे थे तीज मनाने, बोलेरो को ट्रक ने उड़ाया, तीन मासूम बच्चों सहित 9 लोगों की मौत

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