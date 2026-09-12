Bhandara Road Accident: नागपुर जा रहे थे तीज मनाने, बोलेरो को ट्रक ने उड़ाया, तीन मासूम बच्चों सहित 9 लोगों की मौत

जानाबाई रामअवतार वर्मा (50) नागपुर, गायत्री रूपेश उईके (30), सिटी रूपेश उईके (6), धैर्य रूपेश उईके (4) निवासी चिचोला (राजनांदगांव) तथा मीनाक्षी राजकुमार वर्मा (26), सरिता विजय वर्मा (30), रेशा राजकुमार वर्मा (2), गणेशिया अश्वंत पटेल (22) और राजकुमारी प्रह्लाद पटेल (35) निवासी कबीरधाम। घायल (14 लोग): कबीरधाम निवासी सुभाष विजय वर्मा (5), ललिता योगेश पटेल, तनय योगेश पटेल (4), रामप्यारी भारत पटेल, सुख्यारी पटेल, रमस्या पटेल, कुमारीबाई रामधर कावरे, मयंक योगेश पटेल (6), रितेश विजय वर्मा (3), मेघा राजकुमार वर्मा (3), लोकेश असवन पटेल (9), डॉली असवन पटेल (7) तथा नागपुर निवासी गुलाबन रेश्या वर्मा एवं जगदेव उर्फ जंगू निर्मल वर्मा।