PM आवास योजना में बड़ा अपडेट, 30 सितंबर तक घर नहीं बनाया तो अटक सकती है सरकारी मदद, जानें वजह

PM Awas Yojana: प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 1.0 के तहत अधूरे पड़े मकानों को पूरा करने के लिए हितग्राहियों के पास अब महज कुछ दिन शेष हैं। शासन ने प्रगतिरत आवासों का निर्माण पूरा करने के लिए 30 सितंबर 2026 तक की समय-सीमा तय की है। निर्धारित अवधि तक आवास का निर्माण पूरा नहीं होने की स्थिति में अपूर्ण आवासों के लिए राज्य शासन की ओर से वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। ऐसे में योजना के तहत निर्माण कार्य पूरा नहीं करने वाले हितग्राहियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।