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जांजगीर चंपा

Swine Flu Case: एक मौत के बाद दूसरा पॉजिटिव केस, जांजगीर-चांपा में स्वाइन फ्लू को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट

Swine flu positive case: जांजगीर-चांपा में स्वाइन फ्लू को लेकर चिंता बढ़ी। एक मौत के बाद रायपुर से आए युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली। स्वास्थ्य विभाग ने कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग शुरू की।
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जांजगीर चंपा

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Laxmi Vishwakarma

Sep 15, 2026

Swine Flu Case

जांजगीर-चांपा में स्वाइन फ्लू का बढ़ा खतरा (Photo Source- AI Create)

Swine Flu Case: छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में स्वाइन फ्लू को लेकर स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। जिले में एक व्यक्ति की स्वाइन फ्लू जैसे लक्षणों के बाद मौत हो चुकी है। मौत के बाद लिए गए सैंपल की जांच रिपोर्ट में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है। इसी बीच रायपुर से अपने ससुराल आए एक युवक की रिपोर्ट भी पॉजिटिव मिली है। युवक का इलाज चांपा के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने उसके संपर्क में आए लोगों की जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। विभाग की टीम कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग के जरिए यह पता लगाने में जुटी है कि युवक किन-किन लोगों के संपर्क में आया था।

Chhattisgarh H1N1 Virus: 12 सितंबर को लिया गया था सैंपल

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, पॉजिटिव मिला युवक रायपुर से जांजगीर-चांपा जिले में अपने ससुराल आया था। तबीयत खराब होने के बाद उसे चांपा के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने स्वाइन फ्लू की आशंका को देखते हुए उसका सैंपल जांच के लिए भेजा। युवक का सैंपल 12 सितंबर को लिया गया था। जांच रिपोर्ट 13 सितंबर को सामने आई, जिसमें उसके स्वाइन फ्लू से संक्रमित होने की पुष्टि हुई। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने तत्काल निगरानी बढ़ा दी है।

जिले में छह से ज्यादा संदिग्ध मरीज

स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में जिले में छह से ज्यादा संदिग्ध मरीज भी हैं। इनमें से कुछ मरीजों को बेहतर जांच और उपचार के लिए उच्च चिकित्सा केंद्रों में रेफर किया गया है। जिला अस्पताल में भर्ती दो संदिग्ध मरीजों की जांच रिपोर्ट निगेटिव आई है। इसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग अन्य संदिग्ध मरीजों की जांच और निगरानी कर रहा है, ताकि संक्रमण के संभावित प्रसार का समय रहते पता लगाया जा सके।

मौत के बाद रिपोर्ट में हुई थी पुष्टि

जिले में हाल ही में एक व्यक्ति की स्वाइन फ्लू जैसे लक्षणों के बाद मौत हुई थी। मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग ने उसका सैंपल जांच के लिए भेजा था। जांच रिपोर्ट में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई। इसके बाद जिले में स्वास्थ्य विभाग की निगरानी और सतर्कता बढ़ा दी गई है। अब एक और व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद विभाग संपर्क में आए लोगों की जांच और निगरानी पर जोर दे रहा है।

स्वास्थ्य विभाग ने शुरू की कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग

जिला सर्विलांस अधिकारी डॉ. दीपक साहू ने बताया कि संदिग्ध मरीजों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे। इनमें से एक युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। युवक के संपर्क में आए लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है और कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की कोशिश है कि संभावित संक्रमित लोगों की पहचान जल्द की जाए और जरूरत पड़ने पर उनकी जांच कराई जाए। विभाग लोगों से भी अपील कर रहा है कि सर्दी, खांसी और बुखार जैसे लक्षणों को सामान्य समझकर नजरअंदाज न करें।

Swine Flu News: क्या हैं स्वाइन फ्लू के प्रमुख लक्षण?

स्वाइन फ्लू में अचानक तेज बुखार, ठंड लगना, सूखी खांसी, गले में खराश, थकान, शरीर में दर्द, सिरदर्द और नाक बहना या बंद होना जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। कुछ मामलों में सांस लेने में परेशानी भी हो सकती है। खासकर तेज बुखार या सांस लेने में दिक्कत जैसे लक्षण दिखाई देने पर समय पर चिकित्सकीय जांच कराना जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग फिलहाल जिले में सामने आ रहे संदिग्ध मामलों पर नजर रख रहा है। एक मौत के बाद अब दूसरे मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव मिलने से जांजगीर-चांपा में स्वाइन फ्लू को लेकर सतर्कता बढ़ गई है। स्वास्थ्य विभाग कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग और संदिग्ध मरीजों की जांच के जरिए संक्रमण की स्थिति पर नजर बनाए हुए है।

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Updated on:

15 Sept 2026 01:52 pm

Published on:

15 Sept 2026 01:52 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / Swine Flu Case: एक मौत के बाद दूसरा पॉजिटिव केस, जांजगीर-चांपा में स्वाइन फ्लू को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट

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