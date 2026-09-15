Swine Flu Case: एक मौत के बाद दूसरा पॉजिटिव केस, जांजगीर-चांपा में स्वाइन फ्लू को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट

Swine Flu Case: छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में स्वाइन फ्लू को लेकर स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। जिले में एक व्यक्ति की स्वाइन फ्लू जैसे लक्षणों के बाद मौत हो चुकी है। मौत के बाद लिए गए सैंपल की जांच रिपोर्ट में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है। इसी बीच रायपुर से अपने ससुराल आए एक युवक की रिपोर्ट भी पॉजिटिव मिली है। युवक का इलाज चांपा के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने उसके संपर्क में आए लोगों की जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। विभाग की टीम कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग के जरिए यह पता लगाने में जुटी है कि युवक किन-किन लोगों के संपर्क में आया था।