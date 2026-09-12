Janjgir News: फोटो खिंचाने उतरे, एक-दूसरे को बचाने में तीन दोस्त हसदेव में बहे, 4 युवतियां समेत 8 लोग गए थे पिकनिक मनाने

बलौदा थाना क्षेत्र के पिकनिक स्पॉट में एक के बाद एक दर्दनाक घटना हो रही है। लोगों की पानी की तेज बहाव व फिसलन ज्यादा होने से बहने से जान जा रही है। केवल बोर्ड लटका दिया गया है। दो साल पहले 14 जुलाई को ही बिलासपुर के एक युवक पिकनिक मनाने के फेर में बह गया था। पिछले साल 21 जुलाई को दो युवक कापन चौकी नैला निवासी खुशेंद्र बरेठ पिता खोलबहरा बरेठ एवं लिकेश पटेल पिता कृष्ण कुमार पटेल (21) निवासी कापन दोनों गहरे पानी में बह गए। पिछले साल ही 29 नवंबर को ही कोरबा के एक इंजीनियर की डूबने से मौत हो गई। 9 दिन के बाद शव मिला था। इस घटना को लोग भूल भी नहीं पाए थे। 26 दिसंबर को कोरबा जिले के दीपका के दो परिवार पिकनिक मनाने आए थे। इस दौरान दो युवक बह गए थे। देवरी चिचोली, कुदरी बैराज में ही 3 साल में 18 लोगों की मौत हो गई है। अब फिर शुक्रवार को 3 युवक बह गए।