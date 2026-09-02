ऑनलाइन अटेंडेंस से नाराज शिक्षिका का वीडियो वायरल, CM से कहा- ‘पहले अपनी हाजिरी लगाइए’

Teacher Online Attendance: स्कूलों में शिक्षकों की ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर एक शिक्षिका का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में शिक्षिका ने ऑनलाइन हाजिरी की व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सीधे मुख्यमंत्री और प्रशासनिक अधिकारियों से अपनी बात रखी है। शिक्षिका का कहना है कि अगर शिक्षकों की उपस्थिति ऐप के जरिए दर्ज की जा रही है और उनकी निगरानी हो रही है, तो फिर अधिकारियों और दूसरे विभागों के कर्मचारियों की उपस्थिति भी ऑनलाइन दर्ज होनी चाहिए। वायरल वीडियो में शिक्षिका ने कहा कि सिर्फ शिक्षकों के लिए ही ऑनलाइन अटेंडेंस की व्यवस्था क्यों लागू की गई है। उन्होंने मुख्यमंत्री और कलेक्टर से भी अपनी उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज कराने की मांग की है।