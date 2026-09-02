बेटी, हम शर्मिंदा हैं… 5 साल की रियांशी की मौत ने खड़े किए सवाल, जांजगीर में बर्न यूनिट कब?

Child Burn Case: एक मासूम बच्ची की मौत ने जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। पांच साल की रियांशी अब इस दुनिया में नहीं है। वह सावन के अंतिम सोमवार को खीर के प्रसाद से भरे गर्म बर्तन में गिरकर गंभीर रूप से झुलस गई थी। परिवार उसे तत्काल इलाज के लिए अस्पताल लेकर दौड़ा, लेकिन जिला मुख्यालय स्थित मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बर्न यूनिट नहीं होने के कारण इलाज की उम्मीद बार-बार रेफरल की प्रक्रिया में उलझती रही। आखिरकार बिलासपुर में पांच दिन तक जिंदगी और मौत के बीच जूझने के बाद मासूम ने दम तोड़ दिया।