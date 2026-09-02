बिलासपुर में मानसून मेहरबान, 15 जिलों में बारिश कम तो यहां सामान्य से 6% अधिक, आंकड़ों ने चौंकाया

Bilaspur Rainfall: मानसून सीजन में प्रदेश के कई जिलों में बारिश का आंकड़ा सामान्य से नीचे रहा है। 1 जून से 1 सितंबर तक के आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ के 15 जिलों में सामान्य औसत से कम बारिश दर्ज की गई है। हालांकि, बिलासपुर में स्थिति इसके उलट है। जिले में अब तक 909.8 मिमी बारिश दर्ज हुई है, जबकि सामान्य बारिश का आंकड़ा 860.4 मिमी है। इस तरह बिलासपुर में सामान्य से 6 प्रतिशत अधिक बारिश हुई है। प्रदेश स्तर पर अब तक 926 मिमी बारिश हुई है, जबकि सामान्य आंकड़ा 942.1 मिमी है। यानी पूरे प्रदेश में बारिश सामान्य से 2 प्रतिशत कम है।