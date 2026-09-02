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बिलासपुर

बिलासपुर में मानसून मेहरबान, 15 जिलों में बारिश कम तो यहां सामान्य से 6% अधिक, आंकड़ों ने चौंकाया

Monsoon Rainfall 2026: मानसून सीजन में छत्तीसगढ़ के 15 जिलों में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है। वहीं, बिलासपुर में मानसून मेहरबान रहा है। 1 जून से 1 सितंबर तक जिले में 909.8 मिमी बारिश हुई, जो सामान्य 860.4 मिमी से 6 प्रतिशत अधिक है।
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बिलासपुर

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Khyati Parihar

Sep 02, 2026

Bilaspur Monsoon

बारिश (फोटो सोर्स: Patrika)

Bilaspur Rainfall: मानसून सीजन में प्रदेश के कई जिलों में बारिश का आंकड़ा सामान्य से नीचे रहा है। 1 जून से 1 सितंबर तक के आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ के 15 जिलों में सामान्य औसत से कम बारिश दर्ज की गई है। हालांकि, बिलासपुर में स्थिति इसके उलट है। जिले में अब तक 909.8 मिमी बारिश दर्ज हुई है, जबकि सामान्य बारिश का आंकड़ा 860.4 मिमी है। इस तरह बिलासपुर में सामान्य से 6 प्रतिशत अधिक बारिश हुई है। प्रदेश स्तर पर अब तक 926 मिमी बारिश हुई है, जबकि सामान्य आंकड़ा 942.1 मिमी है। यानी पूरे प्रदेश में बारिश सामान्य से 2 प्रतिशत कम है।

औसत से कम बारिश वाले जिले

  • बेमेतरा - 40 प्रतिशत
  • सरगुजा - 38 प्रतिशत
  • कांकेर - 35 प्रतिशत
  • जशपुर - 32 प्रतिशत
  • कबीरधाम - 21 प्रतिशत
  • कोरिया - 18 प्रतिशत
  • कोंडागांव 1- 7 प्रतिशत
  • दुर्ग - 16 प्रतिशत
  • मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी - 15 प्रतिशत
  • राजनांदगांव - 14 प्रतिशत
  • सुकमा - 12 प्रतिशत
  • बस्तर - 10 प्रतिशत
  • गौरेला-पेंड्रा-मरवाही - 5 प्रतिशत
  • रायगढ़ - 5 प्रतिशत
  • सक्ती - 5 प्रतिशत

नोट: 1 जून से 1 सितंबर 2026 तक सामान्य बारिश की तुलना में कमी प्रतिशत में।

बलरामपुर में सामान्य से 75 प्रतिशत अधिक बारिश

एक ओर 15 जिलों में औसत से कम बारिश हुई है, तो कुछ जिले ऐसे भी हैं, जहां सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई है। इनमें बलरामपुर में सामान्य से 75 प्रतिशत अधिक बारिश हुई है। वहीं, सारंगढ़-बिलाईगढ़ में 46 प्रतिशत, मुंगेली में 31 प्रतिशत, नारायणपुर में 25 प्रतिशत और रायपुर में 20 प्रतिशत अधिक बारिश दर्ज की गई है। बिलासपुर में सामान्य से 6 प्रतिशत अधिक बारिश का आंकड़ा जिले को सामान्य बारिश वाले जिलों में बनाए हुए है।

शहर में दिनभर छाए बादल, बरसता रहा पानी

मंगलवार को बिलासपुर में सुबह से ही मौसम का मिजाज बिगड़ा रहा। बादल छाने के साथ ही दिनभर रुक-रुककर बारिश होती रही। अधिकतम तापमान 25 डिग्री रहा। बारिश के चलते श्रीकांत वर्मा मार्ग सहित अन्य क्षेत्रों में पानी भी भर गया। मंगला चौक स्थित सिटी मॉल के पास पेड़ गिरने के कारण दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक बिजली बंद रही। इसके साथ ही कुदुदंड सहित अन्य क्षेत्रों में भी बिजली बंद होने की शिकायतें बिजली विभाग तक पहुंचीं।

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Updated on:

02 Sept 2026 01:09 pm

Published on:

02 Sept 2026 01:09 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / बिलासपुर में मानसून मेहरबान, 15 जिलों में बारिश कम तो यहां सामान्य से 6% अधिक, आंकड़ों ने चौंकाया

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