‘मुझे फंसाया जा रहा है…’ बिलासपुर हिंसा के मुख्य आरोपी सोहेल खान ने सरेंडर के बाद लगाए आरोप

Bilaspur Violence Case: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में दो पक्षों के बीच हुए विवाद, पथराव और हिंसा के मामले में फरार आरोपी एवं आदतन बदमाश सोहेल खान ने मंगलवार शाम पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। सरेंडर के बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। सिटी कोतवाली क्षेत्र में हुई इस हिंसक घटना के बाद इलाके में पहले से ही तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है और सुरक्षा के मद्देनजर धारा 144 लागू है। सोहेल खान ने सरेंडर करने से पहले मीडिया से बातचीत करते हुए खुद को इस पूरे मामले में निर्दोष बताया। उसने आरोप लगाया कि उसे जानबूझकर झूठे मामले में फंसाया जा रहा है। सोहेल का कहना है कि घटना के समय वह मौके पर मौजूद नहीं था।