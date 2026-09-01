Bar Council: छत्तीसगढ़ राज्य विधिज्ञ परिषद का नया रिकॉर्ड, पहली बार एक ही दिन में पंजीकृत हुए 600 नए अधिवक्ता

बैठक में परिषद के सचिव अमित वर्मा, सहसचिव टीकाराम साहू, नामांकन प्रभारी पुष्पेन्द्र कुमार जायसवाल और विशाल सोनी के अलावा समिति सदस्य आलोक कुमार गुप्ता, भास्कर साहू भी मौजूद रहे। बैठक के बाद रवि सिंह ने बताया कि वकालत के क्षेत्र में युवाओं की बढ़ती रुचि से नामांकन की संख्या बढ़ी है। इधर भारतीय बार काउंसिल की ओर से एडवोकेट्स बिल, 2026 के तहत नामांकन शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव भी इसकी बड़ी वजह माना जा रहा है। प्रस्ताव के अनुसार फीस 750 रुपए से बढ़ाकर 22500 रुपए की जा सकती है। ऐसे में एलएलबी पास छात्र और बार परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी शुल्क बढ़ने से पहले ही पंजीयन कराने में जुटे हैं।