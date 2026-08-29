Bilaspur Violence Update: बिलासपुर में तनाव के बाद धारा 144 लागू, रैली-जुलूस से लेकर हथियार रखने तक पर रोक

रातभर चले विवाद के बाद अब सिटी कोतवाली क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। पुलिस की टीमें संवेदनशील इलाकों में निगरानी कर रही हैं। सोशल मीडिया पर भी विवाद से जुड़े पोस्ट और कमेंट पर नजर रखी जा रही है, ताकि किसी तरह की अफवाह या भड़काऊ गतिविधि से स्थिति दोबारा न बिगड़े। फिलहाल प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और किसी भी तरह की अफवाह पर भरोसा नहीं करने की अपील की है। स्थिति को सामान्य बनाए रखने के लिए पुलिस बल की तैनाती जारी है और पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है।