Nepal Flood: कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गईं बिलासपुर की मंजू राय चौधरी की मिली जानकारी, परिजनों से किया संपर्क

Nepal Flood: नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन से बने गंभीर हालात के बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के नागरिकों की सुरक्षा को लेकर निगरानी और राहत प्रयास तेज कर दिए हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर नेपाल में मौजूद छत्तीसगढ़ के लोगों की स्थिति की लगातार जानकारी जुटाई जा रही है। अब तक सामने आई जानकारी के अनुसार प्रदेश से जुड़े 9 नागरिकों की स्थिति का पता चला है। इनमें रायपुर के 5 नागरिक सुरक्षित हैं और वापस लौट रहे हैं, जबकि बिलासपुर और सरगुजा से जुड़े 2 नागरिकों के लापता होने की सूचना है।