बिलासपुर में भीषण हादसा: ट्रक की टक्कर से बाइक सवार 3 युवकों की मौत, छाया मातम

Bilaspur Road Accident: छत्तीसगढ़ में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन हो रहे सड़क हादसों में लोगों की जान जा रही है। इसी बीच बिलासपुर जिले के तखतपुर क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार तीन युवकों की मौत हो गई।