बिलासपुर में भीषण हादसा: ट्रक की टक्कर से बाइक सवार 3 युवकों की मौत, छाया मातम

दर्दनाक सड़क हादसा: प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo- Patrika)
Bilaspur Road Accident: छत्तीसगढ़ में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन हो रहे सड़क हादसों में लोगों की जान जा रही है। इसी बीच बिलासपुर जिले के तखतपुर क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार तीन युवकों की मौत हो गई।
हादसे की जानकारी मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। घटना की सूचना मिलते ही परिजन भी मौके पर पहुंचे। तीन युवकों की मौत की खबर से परिवार में मातम पसर गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। घटना को लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
खबर में अपडेट जारी है…
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