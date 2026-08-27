Rajnandgaon Road Accident: जिस दिन बहनों को बांधनी थी राखी, उससे एक दिन पहले घर से उठी 2 भाइयों की अर्थियां, रो पड़ा पूरा गांव

पुलिस के अनुसार बासुला निवासी टीकेश और आदित्य, पिता गोरेलाल वर्मा, अपने साथी खेमेश्वर के साथ एक ही बाइक पर सवार होकर निकले थे। बुधवार दोपहर करीब 1 बजे ठेलकाडीह-महरूमकला के बीच मोड़ पर बाइक की रफ्तार अधिक होने के कारण चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका। बाइक सीधे बिजली के पोल से जा भिड़ी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि टीकेश ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं, गंभीर रूप से घायल आदित्य को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसकी भी मौत हो गई।