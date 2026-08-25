Rajnandgaon News: अब मैं किसे राखी बांधूंगी भैया, ज्योतिर्लिंग दर्शन से लौट रहे 24 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत

सोमवार को अमन का शव गांव पहुंचने के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। परिवार के साथ पूरे गांव में शोक का माहौल रहा। स्थानीय मुक्तिधाम में गमगीन माहौल के बीच अमन का अंतिम संस्कार किया गया। अमन की मौत से न केवल परिवार बल्कि उसके दोस्तों और गांव के लोगों को भी गहरा सदमा लगा है। कुछ दिन पहले ही 10 युवक धार्मिक यात्रा पर एक साथ निकले थे। किसी ने नहीं सोचा था कि यह यात्रा उनके दोस्त अमन के लिए आखिरी सफर साबित होगी।