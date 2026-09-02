इन गांवों में जमीन की खरीद-बिक्री पर लगी रोक, बनेगा फोरलेन सड़क, बिलासपुर कलेक्टर का सख्त आदेश

यह रोक अंतिम अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी होने और आवश्यक अधिसूचना जारी होने तक प्रभावी रहेगी। ( Bilaspur News ) राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से कलेक्टर को पत्र भेजकर प्रस्तावित परियोजना के एलाइनमेंट में आने वाली जमीनों की खरीदी-बिक्री पर तत्काल रोक लगाने का अनुरोध किया गया था। प्रशासन को आशंका थी कि अधिग्रहण की जानकारी सामने आने के बाद संबंधित जमीनों की अवैध या अनधिकृत खरीदी-बिक्री बढ़ सकती है।