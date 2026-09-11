अब 25 दिन में बुक कर सकेंगे अगला गैस सिलेंडर, जांजगीर-चांपा के हजारों उपभोक्ताओं को बड़ी राहत

दरअसल, लंबे समय से 45 दिन की बाध्यता उपभोक्ताओं के लिए परेशानी का कारण बनी हुई थी। खासकर ऐसे परिवार, जिनका गैस कनेक्शन ग्रामीण क्षेत्र में दर्ज है, लेकिन वे वर्तमान में शहरों में रह रहे हैं, उन्हें सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक होने या गैस की खपत ज्यादा होने पर एक सिलेंडर खत्म होने के बाद भी अगली बुकिंग के लिए कई दिनों तक इंतजार करना पड़ता था। 45 दिन की समय-सीमा के कारण कई बार घर में सिलेंडर खत्म होने के बाद भी उपभोक्ता तत्काल दूसरा सिलेंडर नहीं मंगा पा रहे थे। ऐसे में उन्हें वैकल्पिक ईंधन का सहारा लेना पड़ता था।