18 सितंबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

कोरबा

RTI Controversy Korba: जटगा पंचायत में RTI के बाद गरमाया मामला, सरपंच पति पर मारपीट का आरोप

RTI Controversy: जटगा पंचायत में RTI आवेदन के बाद विवाद, सरपंच पति पर धमकाने और युवक से मारपीट का आरोप; डंडे से पिटाई का VIDEO वायरल।
2 min read
Google source verification

कोरबा

image

Shradha Jaiswal

Sep 18, 2026

RTI Controversy Korba

RTI Controversy Korba: जटगा पंचायत में RTI के बाद गरमाया मामला(photo-twitter))

RTI Controversy Korba: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के पोड़ी-उपरोड़ा विकासखंड की जटगा पंचायत में RTI आवेदन को लेकर विवाद सामने आया है। पंचायत के विकास कार्यों और वित्तीय लेन-देन से जुड़ी जानकारी मांगने के बाद सरपंच पति नारायण मरकाम पर आवेदक को धमकाने और दबाव बनाने का आरोप लगाया गया है। इसी बीच एक युवक से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक व्यक्ति डंडे से युवक की पिटाई करता दिखाई दे रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Korba Crime: पंचायत की जानकारी के लिए लगाया गया RTI आवेदन

जानकारी के मुताबिक, जटगा पंचायत में विकास कार्यों और वित्तीय लेन-देन से जुड़ी जानकारी हासिल करने के लिए एक ग्रामीण ने सूचना के अधिकार के तहत आवेदन किया था। आवेदन के बाद पंचायत स्तर पर विवाद की स्थिति बनने की बात सामने आई है।

सरपंच पति पर धमकाने का आरोप

RTI आवेदन के बाद सरपंच पति नारायण मरकाम पर जानकारी मांगने वाले व्यक्ति को धमकाने और दबाव बनाने का आरोप लगाया गया है। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। मामले में संबंधित पक्ष का आधिकारिक पक्ष सामने आने के बाद स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी।

युवक से मारपीट का VIDEO वायरल

इसी मामले के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें एक व्यक्ति डंडे से एक युवक की पिटाई करता नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि यह घटना जटगा गांव की है। हालांकि, वीडियो कब का है और मारपीट किन परिस्थितियों में हुई, इसकी आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है।

पुलिस कर रही मामले की जांच

वीडियो सामने आने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पुलिस घटना से जुड़े लोगों से पूछताछ और वायरल वीडियो की सत्यता समेत अन्य तथ्यों की जांच कर रही है। जांच पूरी होने के बाद ही मारपीट की घटना और इसमें शामिल व्यक्ति को लेकर स्थिति स्पष्ट होगी।

प्रशासनिक कार्रवाई की मांग

घटना के बाद स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक जांच और कार्रवाई की मांग उठ रही है। फिलहाल उपलब्ध जानकारी के अनुसार, मामले में जिला प्रशासन या पुलिस की ओर से किसी बड़े स्तर की कार्रवाई की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। शिकायत और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

घर खरीदने का शानदार मौका! बुकिंग पर रजिस्ट्री-स्टाम्प ड्यूटी में 50% छूट, रायपुर में आज से शुरू प्रॉपर्टी एक्सपो

ये भी पढ़ें
Raipur Property Expo 2026

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

18 Sept 2026 02:55 pm

Published on:

18 Sept 2026 02:53 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Korba / RTI Controversy Korba: जटगा पंचायत में RTI के बाद गरमाया मामला, सरपंच पति पर मारपीट का आरोप

बड़ी खबरें

View All

कोरबा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Korba News: विश्वकर्मा पूजा में पहुंचा ‘खतरनाक मेहमान’, पावर प्लांट की वर्कशॉप में कोबरा दिखते ही मचा हड़कंप

Chhattisgarh News
कोरबा

Politics News: भाजपा के बड़े नेता सरकार से नाराज! डॉ. चरणदास महंत बोले- मंत्री कंबल ओढ़कर घी पी रहे, जमकर साधा निशाना

Chhattisgarh News
कोरबा

शराब के नशे में युवक का हाईवोल्टेज ड्रामा! 150 फीट ऊंचाई पर चढ़ कर दी धमकी, पत्नी-बच्चों की गुहार भी नहीं आई काम

Korba high voltage Drama:
कोरबा

‘आज जेल होई, कल बेल होई’ गाने पर थाने में रील बनाना पड़ा भारी, केस के बाद महिला ने मांगी माफी

Chhattisgarh Viral Reel
कोरबा

Korba News: 100 करोड़ का बिजली बिल बकाया! अब सरकारी दफ्तरों में छाएगा अंधेरा, इसी सप्ताह कटेंगे कनेक्शन

Chhattisgarh News
कोरबा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.