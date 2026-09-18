RTI Controversy Korba: जटगा पंचायत में RTI के बाद गरमाया मामला, सरपंच पति पर मारपीट का आरोप

RTI Controversy Korba: जटगा पंचायत में RTI के बाद गरमाया मामला(photo-twitter))
RTI Controversy Korba: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के पोड़ी-उपरोड़ा विकासखंड की जटगा पंचायत में RTI आवेदन को लेकर विवाद सामने आया है। पंचायत के विकास कार्यों और वित्तीय लेन-देन से जुड़ी जानकारी मांगने के बाद सरपंच पति नारायण मरकाम पर आवेदक को धमकाने और दबाव बनाने का आरोप लगाया गया है। इसी बीच एक युवक से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक व्यक्ति डंडे से युवक की पिटाई करता दिखाई दे रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जानकारी के मुताबिक, जटगा पंचायत में विकास कार्यों और वित्तीय लेन-देन से जुड़ी जानकारी हासिल करने के लिए एक ग्रामीण ने सूचना के अधिकार के तहत आवेदन किया था। आवेदन के बाद पंचायत स्तर पर विवाद की स्थिति बनने की बात सामने आई है।
RTI आवेदन के बाद सरपंच पति नारायण मरकाम पर जानकारी मांगने वाले व्यक्ति को धमकाने और दबाव बनाने का आरोप लगाया गया है। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। मामले में संबंधित पक्ष का आधिकारिक पक्ष सामने आने के बाद स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी।
इसी मामले के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें एक व्यक्ति डंडे से एक युवक की पिटाई करता नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि यह घटना जटगा गांव की है। हालांकि, वीडियो कब का है और मारपीट किन परिस्थितियों में हुई, इसकी आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है।
वीडियो सामने आने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पुलिस घटना से जुड़े लोगों से पूछताछ और वायरल वीडियो की सत्यता समेत अन्य तथ्यों की जांच कर रही है। जांच पूरी होने के बाद ही मारपीट की घटना और इसमें शामिल व्यक्ति को लेकर स्थिति स्पष्ट होगी।
घटना के बाद स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक जांच और कार्रवाई की मांग उठ रही है। फिलहाल उपलब्ध जानकारी के अनुसार, मामले में जिला प्रशासन या पुलिस की ओर से किसी बड़े स्तर की कार्रवाई की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। शिकायत और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
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