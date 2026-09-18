RTI Controversy Korba: जटगा पंचायत में RTI के बाद गरमाया मामला, सरपंच पति पर मारपीट का आरोप

RTI Controversy Korba: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के पोड़ी-उपरोड़ा विकासखंड की जटगा पंचायत में RTI आवेदन को लेकर विवाद सामने आया है। पंचायत के विकास कार्यों और वित्तीय लेन-देन से जुड़ी जानकारी मांगने के बाद सरपंच पति नारायण मरकाम पर आवेदक को धमकाने और दबाव बनाने का आरोप लगाया गया है। इसी बीच एक युवक से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक व्यक्ति डंडे से युवक की पिटाई करता दिखाई दे रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।