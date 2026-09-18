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घर खरीदने का शानदार मौका! बुकिंग पर रजिस्ट्री-स्टाम्प ड्यूटी में 50% छूट, रायपुर में आज से शुरू प्रॉपर्टी एक्सपो

Property Expo 2026: रायपुर में आज से प्रॉपर्टी एक्सपो शुरू, 250 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स के साथ फ्लैट, प्लॉट, विला और कमर्शियल प्रॉपर्टी के विकल्प मिलेंगे।
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रायपुर

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Shradha Jaiswal

Sep 18, 2026

Raipur Property Expo 2026

Raipur Property Expo 2026: 50 बिल्डर्स के 250 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स(photo-AI)

Property Expo Raipur: घर, प्लॉट, फ्लैट या कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदने वालों के लिए शहर में प्रॉपर्टी एक्सपो 2026 का आयोजन किया जा रहा है। क्रेडाई छत्तीसगढ़ का यह एक्सपो बूढ़ापारा स्थित इंडोर स्टेडियम में शुक्रवार से शुरू होगा। यहां रायपुर समेत प्रदेश के अलग-अलग शहरों और क्षेत्रों के 250 से अधिक प्रोजेक्ट्स प्रदर्शित किए जाएंगे। ग्राहकों को फ्लैट, बंगला, मकान, विला, प्लॉट और कमर्शियल स्पेस के विकल्प मिलेंगे। एक्सपो में विभिन्न बैंक लोन और फाइनेंस की जानकारी भी देंगे। साथ ही RERA हेल्पडेस्क पर प्रॉपर्टी से जुड़े नियमों और दस्तावेजों की जानकारी मिलेगी। यह आयोजन 20 सितंबर तक चलेगा।

Raipur Property Expo 2026: 50 बिल्डर्स के 250 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स

इस बार प्रॉपर्टी एक्सपो में क्रेडाई से जुड़े करीब 50 बिल्डर्स शामिल हो रहे हैं। यहां ग्राहकों को फ्लैट, बंगला, मकान, विला, प्लॉट और कमर्शियल स्पेस सहित प्रॉपर्टी के कई विकल्प एक ही जगह देखने को मिलेंगे। रायपुर के साथ अटल नगर-नवा रायपुर और प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में विकसित किए जा रहे प्रोजेक्ट्स भी एक्सपो में प्रदर्शित किए जाएंगे। इससे ग्राहकों को अपनी जरूरत और बजट के अनुसार अलग-अलग विकल्पों की जानकारी मिल सकेगी।

बुकिंग पर रजिस्ट्री और स्टाम्प ड्यूटी में 50% छूट

प्रॉपर्टी एक्सपो की खास बात यह है कि यहां बुकिंग कराने वाले ग्राहकों को रजिस्ट्री और स्टाम्प ड्यूटी में 50 प्रतिशत छूट का लाभ मिलेगा। यह ऑफर एक्सपो में प्रॉपर्टी बुक कराने वाले ग्राहकों के लिए उपलब्ध रहेगा। आयोजकों के अनुसार, इस पहल से प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बना रहे लोगों को अतिरिक्त आर्थिक लाभ मिलेगा और उन्हें कई प्रोजेक्ट्स की तुलना करने का अवसर भी मिलेगा।

बैंक लोन और फाइनेंस की जानकारी भी मिलेगी

एक्सपो में विभिन्न बैंकों के स्टॉल भी लगाए जाएंगे। यहां ग्राहक प्रॉपर्टी लोन, होम लोन और फाइनेंस से जुड़ी जानकारी हासिल कर सकेंगे। इससे प्रॉपर्टी खरीदने से पहले लोन की प्रक्रिया और उपलब्ध विकल्पों को समझने में आसानी होगी।

RERA हेल्पडेस्क से मिलेगी जरूरी जानकारी

प्रॉपर्टी खरीददारों के लिए एक्सपो में RERA हेल्पडेस्क की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। यहां ग्राहक प्रॉपर्टी के दस्तावेज, पजेशन और नियमों से जुड़े सवालों पर मार्गदर्शन ले सकेंगे। आयोजकों के मुताबिक, नए और विस्तारित प्रोजेक्ट्स के साथ ग्राहकों को अलग-अलग बजट और जरूरत के अनुसार कई विकल्प एक ही स्थान पर उपलब्ध कराए जाएंगे।

शाम 6 बजे होगा शुभारंभ

प्रॉपर्टी एक्सपो 2026 का शुभारंभ शुक्रवार शाम 6 बजे बूढ़ापारा स्थित इंडोर स्टेडियम में होगा। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री एवं विधायक राजेश मूणत मुख्य अतिथि होंगे। विधायक सुनील सोनी, मोतीलाल साहू और महापौर मीनल चौबे विशेष अतिथि के रूप में शामिल होंगी। एक्सपो 20 सितंबर तक चलेगा, जहां शहर और प्रदेश के प्रॉपर्टी खरीदार अलग-अलग प्रोजेक्ट्स की जानकारी लेकर अपनी जरूरत के अनुसार विकल्प देख सकेंगे।

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Updated on:

18 Sept 2026 09:01 am

Published on:

18 Sept 2026 09:00 am

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