घर खरीदने का शानदार मौका! बुकिंग पर रजिस्ट्री-स्टाम्प ड्यूटी में 50% छूट, रायपुर में आज से शुरू प्रॉपर्टी एक्सपो

Property Expo Raipur: घर, प्लॉट, फ्लैट या कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदने वालों के लिए शहर में प्रॉपर्टी एक्सपो 2026 का आयोजन किया जा रहा है। क्रेडाई छत्तीसगढ़ का यह एक्सपो बूढ़ापारा स्थित इंडोर स्टेडियम में शुक्रवार से शुरू होगा। यहां रायपुर समेत प्रदेश के अलग-अलग शहरों और क्षेत्रों के 250 से अधिक प्रोजेक्ट्स प्रदर्शित किए जाएंगे। ग्राहकों को फ्लैट, बंगला, मकान, विला, प्लॉट और कमर्शियल स्पेस के विकल्प मिलेंगे। एक्सपो में विभिन्न बैंक लोन और फाइनेंस की जानकारी भी देंगे। साथ ही RERA हेल्पडेस्क पर प्रॉपर्टी से जुड़े नियमों और दस्तावेजों की जानकारी मिलेगी। यह आयोजन 20 सितंबर तक चलेगा।