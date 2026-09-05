Soma Dewangan Arrest: रायपुर में एंकर सोमा देवांगन पर पुलिस का एक्शन, जानिए क्या है पूरा मामला

मामले में अब पुलिस ने एंकर सोमा देवांगन के खिलाफ कार्रवाई की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, पुलिस ने उद्योग भवन के सामने घेराबंदी कर उन्हें हिरासत में लिया। इसके बाद मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू की गई। पुलिस की जांच में वीडियो के मूल स्रोत, उसे सोशल मीडिया पर अपलोड और प्रसारित करने वाले लोगों तथा पूरे घटनाक्रम में उनकी भूमिका की जानकारी जुटाई जा रही है।