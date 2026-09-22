लैपटॉप से बाइक-स्कूटी तक… फाइनेंस कराकर किस्तें बंद, भिलाई में 16 लाख की धोखाधड़ी का मामला

Bhilai Finance Fraud: फाइनेंस की मासिक किस्तें खुद जमा करने और इसके बदले आर्थिक लाभ देने का भरोसा देकर कई लोगों के नाम पर लैपटॉप, बाइक और स्कूटी फाइनेंस कराने का मामला सामने आया है। आरोप है कि सामान और वाहन हासिल करने के बाद संबंधित व्यक्ति ने फाइनेंस की किस्तें जमा करना बंद कर दिया। इससे जिन लोगों के नाम पर फाइनेंस कराया गया था, उनके ऊपर लाखों रुपए की देनदारी आ गई। मामले में सुपेला पुलिस ने जसप्रीत सिंह उर्फ प्रिंस के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिकायतकर्ता मनीष डहरवाल के मुताबिक अलग-अलग लोगों के नाम पर करीब 16 लाख रुपए के लैपटॉप और वाहनों का फाइनेंस कराया गया था। पुलिस भोजराज राय उर्फ भोजू की भूमिका की भी जांच कर रही है।