सांप ने काटी 500 घरों की बिजली! फाल्ट की वजह सामने आई तो कर्मचारी रह गए हैरान, भिलाई का मामला

रात से बिजली बंद होने की शिकायत मिलने के बाद बिजली कंपनी के कर्मचारी चंद्रा मौर्या टॉकीज के पास पहुंचे। टीम ने सबसे पहले 11 केवी लाइन से जुड़े उपकरणों की जांच की। आसपास के हिस्से को भी देखा गया, लेकिन काफी समय तक खराबी की वजह पता नहीं चल सकी। जब सामान्य जांच से फाल्ट का पता नहीं चला तो कर्मचारियों ने लाइन की फुट पेट्रोलिंग शुरू की। इसके तहत टीम ने लाइन से जुड़े खंभों और उपकरणों को एक-एक कर देखा। इसी दौरान एक डीपी पोल पर लगे डीओ यूनिट के पास कुछ असामान्य नजर आया।