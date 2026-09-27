सांप ने काटी 500 घरों की बिजली! फाल्ट की वजह सामने आई तो कर्मचारी रह गए हैरान, भिलाई का मामला

सांप ने काटी 500 घरों की बिजली! (फोटो सोर्स- Patrika Create)
Chhattisgarh News: शहर में बिजली गुल होने के पीछे आमतौर पर तकनीकी खराबी, तार टूटने या उपकरणों में गड़बड़ी जैसी वजहें सामने आती हैं, लेकिन भिलाई के चंद्रा मौर्या टॉकीज के पास शनिवार को बिजली कटौती की वजह कुछ अलग ही निकली। इलाके में रात से बिजली आपूर्ति बंद थी और 500 से अधिक उपभोक्ता परेशान थे। बिजली कंपनी की टीम जब खराबी तलाशने पहुंची तो शुरुआत में फाल्ट का कारण समझ नहीं आया। काफी मशक्कत के बाद जब असली वजह सामने आई तो कर्मचारी भी हैरान रह गए।
दरअसल, 11 केवी लाइन के एक खंभे पर लगे डीओ यूनिट के बीच करीब पांच फीट लंबा सांप फंसा हुआ था। करंट की चपेट में आने से सांप की मौत हो गई थी। माना जा रहा है कि इसी वजह से लाइन में फाल्ट आया और आसपास के इलाके में बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई।
रात से बिजली बंद होने की शिकायत मिलने के बाद बिजली कंपनी के कर्मचारी चंद्रा मौर्या टॉकीज के पास पहुंचे। टीम ने सबसे पहले 11 केवी लाइन से जुड़े उपकरणों की जांच की। आसपास के हिस्से को भी देखा गया, लेकिन काफी समय तक खराबी की वजह पता नहीं चल सकी। जब सामान्य जांच से फाल्ट का पता नहीं चला तो कर्मचारियों ने लाइन की फुट पेट्रोलिंग शुरू की। इसके तहत टीम ने लाइन से जुड़े खंभों और उपकरणों को एक-एक कर देखा। इसी दौरान एक डीपी पोल पर लगे डीओ यूनिट के पास कुछ असामान्य नजर आया।
जांच के दौरान कर्मचारियों ने देखा कि डीओ यूनिट के बीच एक करीब पांच फीट लंबा सांप फंसा हुआ है। सांप की मौत हो चुकी थी और उसका शरीर वहीं लटका हुआ था। इसके बाद कर्मचारियों को बिजली फाल्ट की वजह समझ में आई। प्रारंभिक तौर पर माना गया कि डीओ यूनिट के बीच सांप के फंसने के बाद वह करंट की चपेट में आ गया। इससे लाइन में फाल्ट आया और इलाके की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई।
डीओ यूनिट के बीच सांप फंसा होने के कारण उसे वहां से निकालना भी कर्मचारियों के लिए चुनौतीपूर्ण रहा। बिजली से जुड़े उपकरण के पास काम होने की वजह से टीम ने सावधानी के साथ सांप को हटाया। सांप को निकालने के बाद कर्मचारियों ने डीओ यूनिट के साथ 11 केवी लाइन की दोबारा जांच की। तकनीकी जांच पूरी करने और फाल्ट दूर करने के बाद इलाके की बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई।
फाल्ट की वजह से 500 से अधिक उपभोक्ताओं को बिजली कटौती का सामना करना पड़ा। बिजली बंद रहने से रिहायशी इलाकों के साथ-साथ दुकानों और दूसरे व्यावसायिक परिसरों में भी कामकाज प्रभावित हुआ। काफी देर तक फाल्ट का कारण पता नहीं चलने के कारण बिजली कंपनी के कर्मचारियों को भी लाइन की जांच में समय लगा। आखिरकार फुट पेट्रोलिंग के दौरान डीओ यूनिट में फंसे सांप के मिलने के बाद खराबी की वजह सामने आई।
बिजली कंपनी के कर्मचारियों के अनुसार, खंभे पर मिला सांप असढ़िया प्रजाति का बताया गया है। कर्मचारियों का कहना है कि इस प्रजाति के सांप अक्सर बिजली के खंभों पर ऊपर तक पहुंच जाते हैं।
हालांकि यह सांप खंभे के ऊपरी हिस्से तक किस तरह पहुंचा और डीओ यूनिट के बीच कैसे फंसा, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। संभावना जताई गई कि खंभे पर चढ़ते समय वह डीओ यूनिट के बीच फंस गया और करंट की चपेट में आ गया। इसके बाद लाइन में फाल्ट आने से बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं की बिजली प्रभावित हुई।
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