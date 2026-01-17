मैं जिंदा हूं साहब, टोकन तो कटवा दो… मृत किसान की बात सुनकर अधिकारी रह गए दंग, सच सामने आते ही मचा हड़कंप

ग्राम गोढ़ी (टी) निवासी सेवानिवृत्त प्राचार्य रघुनाथ वर्मा (76) भी टोकन संकट से जूझ रहे हैं। उनके पास 12.5 एकड़ भूमि है, जिसमें लगभग 261 क्विंटल धान का उत्पादन हुआ है। शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर खरीदी शुरू होने के बाद उन्होंने लगातार टोकन के लिए प्रयास किए, लेकिन (बड़े किसान) होने का हवाला देकर प्रारंभिक दिनों में टोकन नहीं काटा गया। 12 दिसंबर 2025 को पहला टोकन कटा, जिसमें 13 जनवरी 2026 की तारीख मिली। उस दिन 140 क्विंटल धान बिका, लेकिन 121 क्विंटल धान अब भी शेष है।