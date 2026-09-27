पुनर्वास की लिखित गारंटी के बिना एक इंच पीछे नहीं हटेंगे, BSP की लीज कार्रवाई से भड़के नागरिक, लिया ये बड़ा फैसला

बैठक में समिति के अध्यक्ष प्रेमसागर ने लीजधारकों की मांगों को सामने रखा। उन्होंने कहा कि अब तक लीजधारक अपनी बात शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से संबंधित स्तर पर रखते आए हैं। हालांकि, इसका यह अर्थ नहीं है कि वे अपने अधिकारों से समझौता करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवारों के लिए उचित और पूर्ण पुनर्वास की लिखित गारंटी उनकी प्रमुख मांग है। जब तक बीएसपी प्रबंधन की ओर से पुनर्वास को लेकर स्पष्ट और ठोस आश्वासन नहीं दिया जाता, तब तक किसी भी तरह की बेदखली या अन्य कार्रवाई को लेकर सहमति नहीं बन सकती।