28 सितंबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

भिलाई

Bhilai News: 16.53 करोड़ की सड़क उखड़ी, गड्ढों में डाली डस्ट तो उड़ने लगी धूल, ठेकेदार बोला- काम होने तक झेलें

Chhattisgarh Road News: 16.53 करोड़ रुपए की लागत से हुई मरम्मत के बाद सड़क पर बने गड्ढों में गिट्टी और डस्ट डालकर भराव किया गया, लेकिन अब धूल के गुबार से राहगीर और सड़क किनारे रहने वाले लोग परेशान हैं।
2 min read
Google source verification

भिलाई

image

Khyati Parihar

Sep 28, 2026

Chhattisgarh News

16.53 करोड़ की सड़क उखड़ी (फोटो सोर्स- पत्रिका)

NH-53 Road Condition: नेशनल हाईवे-53 पर नेहरू नगर से कुम्हारी तक फोरलेन और कुम्हारी खारुन नदी पुल की सड़क राहगीरों के लिए मुसीबत बन गई है। 16.53 करोड़ रुपए की लागत से हुई मरम्मत एक बारिश भी नहीं झेल पाई। डामर बह गया, सड़क उखड़ गई और बड़े-बड़े गड्ढे बन गए।

पत्रिका में गड्ढों की खबर प्रकाशित होने के बाद रविवार को ठेकेदार ने आनन-फानन में गड्ढों को गिट्टी के चूरे और डस्ट से भर दिया। गड्ढे भरने के दौरान एनएच के जिम्मेदार इंजीनियर भी मौके पर मौजूद थे। अब सड़क से धूल के गुबार उठ रहे हैं। राहगीरों की आंखों में धूल जा रही है। धूल के गुबार के कारण सड़क से गुजरने वालों को बेहद परेशानी हो रही है।

धूल के गुबार से बस्ती के लोग हलाकान

सड़क किनारे रहने वाले लोगों के घरों की छतों और दुकानों के सामान पर डस्ट की परत जम रही है। कोसानगर निवासी राकेश साहू ने बताया कि निर्माण को छह महीने भी नहीं हुए और अब धूल भरी हवा झेलनी पड़ रही है। दुकान संचालक रमेश विश्वकर्मा ने कहा कि सामानों पर धूल जम रही है और साफ करते-करते परेशान हैं। सड़क सुरक्षा माह की बैठक में ट्रैफिक अधिकारियों ने कलेक्टर अभिजीत सिंह को पहले ही गड्ढों और डिवाइडर की डिजाइन की खामियों से अवगत कराया था, फिर भी सुधार नहीं हुआ।

NH-53 Road Condition: सीधी बात: मिथिलेश मिश्रा, ठेकेदार

सवाल: कोसानाला सड़क के गड्ढों पर गिट्टी का चूरा आपने डलवाया है या एनएच के इंजीनियरों ने?
जवाब: हमने ही डलवाया है।

सवाल: डस्ट और गिट्टी से धूल उड़ रही है, लोग परेशान हैं। कंक्रीट डलवाना बेहतर नहीं होता?
जवाब: आप तो ऐसे बोल रहे हैं, जैसे धूल-डस्ट से 10-20 लोग अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। क्या है कि सिर्फ गिट्टी टिकती नहीं है। जब तक उसमें डस्ट नहीं मिलेगा, वह गड्ढे में टिकेगी ही नहीं।

सवाल: 10-20 लोग अस्पताल में भर्ती हैं, यह तो मैंने नहीं कहा, लेकिन धूल के गुबार से राहगीर परेशान हो रहे हैं।
जवाब: 15 अक्टूबर से पहले स्थायी काम करा देंगे। तब तक लोगों को धूल झेलनी पड़ेगी।

जयंत वर्मा, सब इंजीनियर, एनएच-53 के मुताबिक, सड़क के गड्ढों को भरने के लिए डब्ल्यूएमएम मटेरियल का उपयोग किया जा रहा है। इसकी ग्रेडिंग में धूल, जीरा और 25 एमएम तक का मटेरियल शामिल होता है, जो सड़क को मजबूती से कंपैक्ट करने में मदद करता है। धूल को नियंत्रित करने के लिए कल पानी का छिड़काव (Bhilai News) कराया जाएगा। साथ ही, सड़क पर जो गड्ढे अभी बचे हुए हैं, उनकी भी फिलिंग कराकर सड़क को दुरुस्त किया जाएगा।

Raipur Road Accident: पति के सामने पत्नी की दर्दनाक मौत, तेज रफ्तार बस ने स्कूटी को मारी टक्कर, यातायात व्यवस्था पर भी सवाल

ये भी पढ़ें
Road Accident

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

28 Sept 2026 12:51 pm

Published on:

28 Sept 2026 12:51 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / Bhilai News: 16.53 करोड़ की सड़क उखड़ी, गड्ढों में डाली डस्ट तो उड़ने लगी धूल, ठेकेदार बोला- काम होने तक झेलें

बड़ी खबरें

View All

भिलाई

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

पुनर्वास की लिखित गारंटी के बिना एक इंच पीछे नहीं हटेंगे, BSP की लीज कार्रवाई से भड़के नागरिक, लिया ये बड़ा फैसला

Bhilai BSP
भिलाई

सांप ने काटी 500 घरों की बिजली! फाल्ट की वजह सामने आई तो कर्मचारी रह गए हैरान, भिलाई का मामला

Bhilai Power Cut, Snake Causes Power Failure
भिलाई

गणेश विसर्जन से पहले प्रशासन का बड़ा फैसला, शिवनाथ नदी में प्रतिमा विसर्जन पर रोक, कलेक्टर ने दिए निर्देश

Ganesh Visarjan
भिलाई

BSP स्क्रैप चोरी मामले में नया मोड़, MD विनोद कुमार गर्ग को कोर्ट से मिली जमानत, जानें क्या है पूरा मामला

250 Ton Iron Scrap
भिलाई

10 करोड़ की गड़बड़ी! छत्त्तीसगढ़ के ट्रांसपोर्ट किंग इंद्रजीत की बढ़ी मुश्किलें, GST जांच से ही पहले जमा किए 1 करोड़

Chhattisgarh Transpor King Indrajit
भिलाई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.