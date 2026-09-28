28 सितंबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

भिलाई

पूर्व CM भूपेश बघेल बोले- ज्ञानेश कुमार देश का गद्दार, इस्तीफे की मांग को लेकर दुर्ग में कांग्रेस का पैदल मार्च

Bhupesh Baghel Statement: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस के नेता आज दुर्ग में पैदल मार्च में शामिल हुए। इस दौरान पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने देश का गद्दार कहकर नारा लगाए..
2 min read
Google source verification

भिलाई

image

Chandu Nirmalkar

Sep 28, 2026

Bhupesh Baghel news

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और पूर्व सीएम भूपेश बघेल (Photo: IANS and @bhupeshbaghel X )

CEC Gyanesh Kumar: दुर्ग में सोमवार को कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन किया। राजीव भवन से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च कर पीएम मोदी और ज्ञानेश कुमार को लेकर नारेबाजी किए। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने ज्ञानेश कुमार को देश का गद्दार का। सोशल मीडिया के जरिए इस्तीफे की मांग कर मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। इस दौरान प्रदर्शनकारियों को शांत करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किए गए थे। दुर्ग के अलावा जांजगीर चांपा में भी कांग्रेस नेताओं ने रैली निकालकर ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की।

लगाए वोट चोर के नारे

पैदल मार्च में कांग्रेस नेताओं ने वोट चोर के नारे लगाते हुए कलेक्ट्रेट की ओर कूच किया। इस दौरान पुलिस ने बैरिकेट लगाकर रोका। भारी विरोध प्रदर्शन के चलते कलेक्ट्रेट में कुछ घंटे के लिए तनाव का माहौल रहा। पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। इधर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने अपने एक्स पर लिखा कि सड़क से सदन तक हम अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए मजबूती से खड़े हैं। चुनाव आयोग को किसी दल का हेडक्वार्टर नहीं बनने देंगे। इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग ग्रामीण, दुर्ग शहर और भिलाई के अध्यक्ष राकेश ठाकुर, धीरज बाकलीवाल, मुकेश चंद्राकर , दुर्ग शहर के पूर्व विधायक अरुण वोरा जी सहित कांग्रेस के ऊर्जावान साथीगण उपस्थित रहे।

रायपुर, जांजगीर चांपा में विरोध प्रदर्शन

देशभर में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन देखने का मिल रहा है। कांग्रेस लगातार इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। वहीं आज छत्तीसगढ़ के सभी शहरों में पैदल मार्च कर विरोध प्रदर्शन किया। रायपुर में कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक विकास उपाध्याय समेत शहर अध्यक्ष ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया। इधर जांजगीर चांपा में कांग्रेस नेताओं ने भी जमकर विरोध प्रदर्शन किया। बैनर पोस्टर लेकर ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की।

बलौदाबाजार में फूंका पुतला

बलौदा बाजार जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव करने निकले कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने कलेक्ट्रेट से करीब 500 मीटर पहले बैरिकेडिंग कर रोक दिया। इसके बाद कांग्रेसियों ने मौके पर ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की।

सीईसी ज्ञानेश कुमार से क्यों मांगा जा रहा इस्तीफा

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर विपक्ष का आरोप है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए गए, जिससे पात्र मतदाताओं के वोट के अधिकार पर असर पड़ा है। जिसके चलते देश में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहे हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि ज्ञानेश कुमार ने अन्य चुनाव आयुक्तों की आपत्तियों को पर्याप्त महत्व नहीं दिया। इसी आधार पर कांग्रेस, TMC, SP, AAP समेत कई विपक्षी दल उनके इस्तीफे/हटाने की मांग कर रहे हैं।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

28 Sept 2026 05:24 pm

Published on:

28 Sept 2026 04:52 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / पूर्व CM भूपेश बघेल बोले- ज्ञानेश कुमार देश का गद्दार, इस्तीफे की मांग को लेकर दुर्ग में कांग्रेस का पैदल मार्च

बड़ी खबरें

View All

भिलाई

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Bhilai News: 16.53 करोड़ की सड़क उखड़ी, गड्ढों में डाली डस्ट तो उड़ने लगी धूल, ठेकेदार बोला- काम होने तक झेलें

Chhattisgarh News
भिलाई

पुनर्वास की लिखित गारंटी के बिना एक इंच पीछे नहीं हटेंगे, BSP की लीज कार्रवाई से भड़के नागरिक, लिया ये बड़ा फैसला

Bhilai BSP
भिलाई

सांप ने काटी 500 घरों की बिजली! फाल्ट की वजह सामने आई तो कर्मचारी रह गए हैरान, भिलाई का मामला

Bhilai Power Cut, Snake Causes Power Failure
भिलाई

गणेश विसर्जन से पहले प्रशासन का बड़ा फैसला, शिवनाथ नदी में प्रतिमा विसर्जन पर रोक, कलेक्टर ने दिए निर्देश

Ganesh Visarjan
भिलाई

BSP स्क्रैप चोरी मामले में नया मोड़, MD विनोद कुमार गर्ग को कोर्ट से मिली जमानत, जानें क्या है पूरा मामला

250 Ton Iron Scrap
भिलाई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.