पूर्व CM भूपेश बघेल बोले- ज्ञानेश कुमार देश का गद्दार, इस्तीफे की मांग को लेकर दुर्ग में कांग्रेस का पैदल मार्च

पैदल मार्च में कांग्रेस नेताओं ने वोट चोर के नारे लगाते हुए कलेक्ट्रेट की ओर कूच किया। इस दौरान पुलिस ने बैरिकेट लगाकर रोका। भारी विरोध प्रदर्शन के चलते कलेक्ट्रेट में कुछ घंटे के लिए तनाव का माहौल रहा। पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। इधर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने अपने एक्स पर लिखा कि सड़क से सदन तक हम अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए मजबूती से खड़े हैं। चुनाव आयोग को किसी दल का हेडक्वार्टर नहीं बनने देंगे। इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग ग्रामीण, दुर्ग शहर और भिलाई के अध्यक्ष राकेश ठाकुर, धीरज बाकलीवाल, मुकेश चंद्राकर , दुर्ग शहर के पूर्व विधायक अरुण वोरा जी सहित कांग्रेस के ऊर्जावान साथीगण उपस्थित रहे।